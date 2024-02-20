MAGAZİN SEVMEYEN HANDE ŞİMDİ MAGAZİN SUNUYOR

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni işini duyurdu. İşte Hande Sarıoğlu’nun herkesi şoke eden yeni işi…

Özel hayatıyla, cesur ve ilginç paylaşımları ile sık sık gündem olan sunucu Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabını epey aktif bir şekilde kullanıyor.