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Emekli milletvekillerinin aylıklarına düzenleme! 14 bin TL daha arttı…

Emekli milletvekillerinin aylıklarına düzenleme! 14 bin TL daha arttı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Temmuz 2023 - 15:23
Emekli milletvekili maaşını artırmak için bu yıl da gösterge rakamlarında değişiklik yapıldı. Böylece emekli milletvekillerinin maaşı 14 bin TL daha arttı.

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