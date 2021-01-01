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Kürşat Ayvatoğlu’nun ikinci ifadesi ortaya çıktı

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Kürşat Ayvatoğlu’nun ikinci ifadesi ortaya çıktı
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30 Mart 2021 - 13:29
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Ev hapsi şartıyla serbest bırakılan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. Ayvatoğlu, ifadesinde “1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum” derken, telefonundan da uyuşturucu madde görüntüleri çıktı

Sosyal medyada yayınlanan uyuşturucu görüntülerinin ardından iki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan eski AK Parti Genel Merkez personeli Hamza Kürşat Ayvatoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde kullandığı maddeyi “pudra şekeri” olarak ifade etmesi sosyal medyada geniş yankı bulan Ayvatoğlu ikinci ifadesinde, “1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum” dedi. Arkadaşlarına uyuşturucu madde temin ettiğine dair iddiayı reddeden Ayvatoğlu’nun cep telefonunda uyuşturucu madde kullandığına dair çok sayıda görüntüye ulaşıldı.

Ayvatoğlu’nun ikinci kez gözaltına alınmasının ardından verdiği ifade özetle şöyle:

1,5 YILDIR UYUŞTURUCU KULLANIYORDUM: (Uyuşturucu madde kullanıyor musun?) Ben uyuşturucu veya uyarıcı maddelerden esrar maddesini ve kokain maddesini tahmini olarak, 1,5 yıldır kullanmaktayım…Kullanmış olduğum esrar maddesini genelde arkadaş ortamında para karşılığı olmadan kullanmaktayım. Ancak kokain maddesini tam olarak tanımadığım arkadaş ortamından Ayhan olarak bildiğim 35 yaşındaki erkek şahıstan alıyordum. 1 gram civarında kokain maddesini 500 TL karşılığında satın almaktayım. Benim kokain maddesi satın aldığım.

KİMSEYE UYUŞTURUCU SATMADIM: (Arkadaşlarınıza uyuşturucu temin ettiniz mi?) Ben para karşılığı hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Ben bu şahsa (Y.M., sosyal medyada yayımlanan görüntüleri paylaşan) herhangi bir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Kendisiyle buluştuğumuzda içmek için yanımda bulunan kokain maddesini ortak kullanıyorduk. Bu olay 2-3 defa oldu. Bunun karşılığında ben şahıstan para istemedim. O da bana para teklif etmedi. Kastamonu’da herhangi birine para karşılığı ya da parasız uyuşturucu madde götürmedim.

BEN OLAYDA MAĞDURUM: (Söz konusu video hakkında neler söyleyeceksiniz?) Bu videodaki kokain maddesini kullanan şahıs benim. Daha önceki ifademde ben bu maddeden pudra şekeri olarak bahsetmiştim. Ancak videonun tam hali emniyette izletilince, olayın geçen yıl Kastamonu’da yaz aylarında yaşandığını hatırladım. Araçta arkadaşlarımla kokain kullandık. Videonun çekildiğinden haberim yoktu. Ben çekmedim. Bu videoyu çeken ve atan suç işlemiştir. Ben bu olayda mağdurum.

CEP TELEFONUNDA ÇARPICI DELİLLER

Öte yandan, Ayvatoğlu’nun cep telefonun dijital incelemesi de yapıldı. Yapılan incelemede, Ayvatoğlu’nun arkadaşları ile çok sayıda uyuşturucu madde içeren konuşma yaptığı görüldü. Ayrıca çeşitli uyuşturucu maddelerin kullanıldığına dair görüntülere de ulaşıldı.

“GÖRÜNTÜLERİ BEN ÇEKTİM”

Ayvatoğlu’nun uyuşturucu kullandığı görüntüleri çeken Ufuk K., ise ifadesinde şunları kaydetti:

“Videoyu 2020 yaz ayında Kastamonu’da ben çektim. Ön koltukta oturan Dolunay O.’nun araçta olmadığı bir esnada Kürşat, ‘kokain kullanacağız, sen de bu esnada bizim videomuzu çek’ dedi. Bu videoyu çektiğimden Dolunay’ın haberi yoktu. Kürşat, Dolunay uyuşturucu madde kullanırken çıkmamış diyerek videoyu sildi. Birlikte iş yapacaklarmış, işini ‘sağlama almak’ için çektirmiş. Silinenler kısmından videoyu geri yükledim ve daha sonra Yağız M.’ye attım.”

“REZİL ETMEK İÇİN SOSYAL MEDYAYA ATTIM”

Söz konusu görüntüleri sosyal medyada yayılması için şüpheli Yağız M., ise ifadesinde, “Twitter hesabımdan bir hafta önce … isimli hesaba Kürşat’ın kokain maddesi kullandığı videoyu yayılması için gönderdim. Amacım kimseyi uyuşturucuya özendirmek değildi. Aramızda husumetlim olan Kürşat’ı rezil etmekti” beyanlarında bulundu.

EV HAPSİNE ALINMIŞTI

Kürşat Ayvatoğlu’nun da aralarında bulunduğu 6 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayvatoğlu’nun ev hapsine alınacağı bildirildi. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hakimliğin bu kararına itiraz etti.

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