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İcralık emekliye promosyon verilmemiş

İcralık emekliye promosyon verilmemiş
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Temmuz 2023 - 13:10

Kamu bankalarının, icra takibinde olan emeklilere promosyon yatırmadığı ortaya çıktı.

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