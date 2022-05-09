Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi!

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZUNDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce konserinde bir erkek arkadaşının kucağına oturan ve haftalarca tepkilerin odağında olan Gülşen, geçtiğimiz ay verdiği bir konserinde de güvenlik görevlisinin omzuna oturarak şarkı söylemişti.