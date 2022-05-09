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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi!

Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi!
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09 Mayıs 2022 - 14:32

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde yine şaşırtmadı. Şarkıcı, İstanbul’daki konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti.

Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 1

Başarılı şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni şarkıcı Lolipop ile magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 2

Eleştirilere kulak asmadan iddialı sahne kıyafetleri tercih eden Gülşen, son konserinde yine cesur bir tercih yaptı.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 3

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN OMZUNDA ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

Daha önce konserinde bir erkek arkadaşının kucağına oturan ve haftalarca tepkilerin odağında olan Gülşen, geçtiğimiz ay verdiği bir konserinde de güvenlik görevlisinin omzuna oturarak şarkı söylemişti.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 4

SADECE GÖĞÜS UÇLARINI KAPATAN BÜSTİYER GİYDİ

Dekolteli kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, İstanbul’daki konserinde de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 5

Gülşen, büstiyerini gümüş renkli parlak bir pantolonla tamamladı.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 6

Şarkıcı konserinden fotoğrafları henüz yayınlamazken videoları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 7

İşte o anlar…

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 8

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 9

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 10

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 11

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 12

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 13

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Gülşen sınırları zorlamaya devam ediyor: Sadece göğüs uçlarını kapatan kıyafet giydi! - Sayfa 14
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