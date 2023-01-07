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Kanal D’den veda mektubu

Kanal D’den veda mektubu
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07 Ocak 2023 - 16:07

Kanal D’nin yeni dizisi “Veda Mektubu”nun oyuncuları belli oldu. İddialı projede başrolleri Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar paylaşacak.

BİRBİRİNDEN iddialı projeleriyle ekrana damgasını vuran Kanal D, izleyicilerini yeni bir diziyle buluşturuyor. Yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, yakında seyirciyle buluşacak dizi, şimdiden büyük merak uyandırdı. Heyecanla beklenen yapımın güçlü oyuncu kadrosu açıklandı.

 

Kanal Dden veda mektubu

Nurgül Yeşilçay

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

“Veda Mektubu”nda başrolleri Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar paylaşacak. Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Elif Çakman, Hazar Motan, Deniz Altan, Asya Kasap, Hande Eleman, Kerem Alp Kabul ve Elif Uslusoy da önemli rolleri üstlenecek. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, hikâyesini Gamestory’nin, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı dizinin çekimlerine önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlanacak. 

 

Kanal Dden veda mektubu

Selim Bayraktar

GERÇEK BİR HİKÂYE

Gücünü umuttan alan gerçek bir aşk hikâyesini konu alan “Veda Mektubu”, yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan âşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek. Etkileyici anlatımı ve iddialı kadrosu ile ses getirecek “Veda Mektubu”, çok yakında Kanal D’de yayın hayatına başlayacak. 

 

Kanal Dden veda mektubu

Bennu Yıldırımlar 

Kanal Dden veda mektubu

Rabia Soytürk -Emre Kıvılcım

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