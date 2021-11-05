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Sedat Peker: Halil Falyalı’yı Hastaneden Çıkarıp Cezaevine Yollamışlar Kıbrısta Kıyamet Kopmak Üzere

Sedat Peker: Halil Falyalı’yı Hastaneden Çıkarıp Cezaevine Yollamışlar Kıbrısta Kıyamet Kopmak Üzere
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03 Kasım 2021 - 16:23

Sedat Peker: Halil Falyalı’yı Hastaneden Çıkarıp Cezaevine Yollamışlar Kıbrısta Kıyamet Kopmak Üzere

Sedat Peker, KKTC’de kumarhane ve bahis sitelerinin sahibi olan ve kendisinde siyasilerin ‘şantaj’ kasetlerinin olduğu iddia edilen Halil Falyalı’nın hastaneden çıkarılarak cezaevine yollandığını duyurdu.

Sedat Peker: Halil Falyalı’yı Hastaneden Çıkarıp Cezaevine Yollamışlar Kıbrısta Kıyamet Kopmak Üzere

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker,  KKTC’de kumarhane ve bahis sitelerinin sahibi olan ve kendisinde siyasilerin ‘şantaj’ kasetlerinin olduğu iddia edilen Halil Falyalı’nın hastaneden çıkarılarak cezaevine yollandığını duyurdu.

Sedat Peker’in ‘basın sözcüsü’ olarak bilinen Emre Olur, Falyalı’nın yetkililere ve siyasilere şantaj yapmak için çektiği ileri sürülen ‘kasetlerinin’ ellerinde olduğunu öne sürmüştü.  Son olarak adı darp olayına da karışan Falyalı’nın tutuklanmadan hastaneye sevk edildiği bilgisi aktarılmıştı.

Peker’in Twitter’dan Falyalı hakkında son aktardığı bilgiler şöyle:

 

 

“1-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Savcı ve Hakimler gerçekten tüm bölgeyi şaşırtmaya devam ediyor. halil falyalı’yı hastaneden çıkarıp cezaevine yollamışlar. Galiba Kıbrıs’ta kıyamet kopmak üzere.

Peker, Denktaş’ın torunun kumar oynarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı

Peker Tweet’lerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Vay be arkadaş, önümüzde örnek olarak Türkiye’de yaşanılanlar duruyorken Kıbrıs’ın efsanesi Rauf Denktaş’ın torunu, Kıbrıs’ın önemli siyasetçisi Serdar Denktaş’ın oğlu kumar masalarında görüntüleniyor. Bu işin nereye gideceğini biliyorsunuz değil mi?”

Bir sonraki bölümde şantaj amaçlı fuhuş kasetleri çekilecek. Sonrasında kokain baronlarının hizmetine girecek. Yani yeni bir erkam vakası. Solcular “Yurtseveriz” diyerek öldüler, sağcılar “Vatanseveriz” diyerek öldüler. Sonuç olarak sadece şehit oldular.

Vallahi hissediyorum ki cennetmekan Rauf Denktaş’ın kemikleri şu an sızlıyordur. Kendi Kıbrıs’ı kurtaran kahraman, torunu ise halkı açken, yoksulken kumarhanelerde kumar oynayan bir kumarbaz”

Falyalı,  Sedat Peker’in iddialarına göre Erkam Yıldırım ve Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticaretinin de merkezinde yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 7 Ekim’de hakkında yakalanma kararı çıkarılan kumarhane işletmecisi Halil Falyalı yakalandı. Falyalı, işletmecisi olduğu kumarhanede hırsızlık yaptığını iddia ettiği çalışanını zorla alıkoyarak, darp ve tehdit ettiği gerekçesi ile beraberinde 3 çalışanı ile turizm merkezi Girne’de mahkeme karşısına çıkarılmıştı.  Mahkeme, Halil Falyalı ve 3 çalışanının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle gözaltında kalmasına karar verilmişti.

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