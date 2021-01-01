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Erdoğan Faizi Savunanla Beraber Olmam Dedi, Dolar Tarihi Rekor Kırdı

Erdoğan Faizi Savunanla Beraber Olmam Dedi, Dolar Tarihi Rekor Kırdı
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17 Kasım 2021 - 15:09

Erdoğan Faizi Savunanla Beraber Olmam Dedi, Dolar Tarihi Rekor Kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında, faize karşı olduklarını söyleyerek, “Faizi savunanlarla beraber olamam” dediği dakikalarda, dolar tarihi bir rekor daha kırarak 10,55’i gördü. Euro da bu dakikalarda 11,92’den işlem gördü.

Erdoğan Faizi Savunanla Beraber Olmam Dedi, Dolar Tarihi Rekor Kırdı

Merkez Bankası Para politika Kurulu’nun yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz kurlarındaki artış sürüyor.

Geçen hafta cuma akşam 10 lira seviyesini aşan dolar/TL dün 9,95’li seviyelere kadar geriledi, ancak bu sabah yeniden tırmanışa geçerek 10,21 seviyesine kadar çıktı. Euro da güne yükselişle başladı ve 11,61’in üzerine kadar çıktı. Dolar ve euro bu seviyeden geri döndü. Ancak dövizdeki hareketlilik piyasaların kapanmasından sonra yeniden başladı. Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10,44 seviyesini görürken euro da 11,75’e kadar çıktı.

Bugüne de 10,35 seviyesinde başlayan dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’nda konuştuğu sıralarda, faiz konusunda değerlendirmeler yapmaya başlayınca hızlı bir yükseliş göstererek, tarihi bir rekor kırdı ve 10,55 seviyesine çıktı. Bu sırada euro da yükselerek 11,92’den işlem gördü.

“BU GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE ENFLASYONLA MÜCADELEMİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM”

Erdoğan partisinin grup toplantısında, faizle ilgili olarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Faiz sebep enflasyon sonuç. Kusura bakmasınlar faizi savunanlarla beraber olamam. Zira şunun bilinmesi lazım. Bu konu sıradan bir konu değildir. Şu anda dünyaya bakalım ya… Amerika’ya bakın, Batı’ya bakın. İsrail’e bakın. Bütün bunlarda faiz aşağılara çekilmişken tamam da bizim arkadaşlarımıza ne oluyor ki, faizi savunur hale geliyorlar. Enflasyonun buralarda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Peki bizim arkadaşlarımıza ne oluyor? Ve bu görevde olduğum sürece. Değerli arkadaşlar kusura bakmayın faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.”

 

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