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Bakan Şimşek’ten kiralara ilişkin net açıklama! Süre uzatılacak mı?

Bakan Şimşek’ten kiralara ilişkin net açıklama! Süre uzatılacak mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Aralık 2023 - 10:51

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, KKM ile ilgili “Bitireceğiz ama süre vermiyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uygulanan politikaya tam destek verdiğini aktaran Bakan Şimşek, “Seçim sonrasına yönelik beklentilerinizi de anlamlandıramıyorum. Seçim sonrası da bu program aynı şekilde sürecektir” diye konuştu.

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