Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ı buluşturan, yönetmenliğini Şenol Sönmez’in üstlendiği “Esas Oğlan” dizisinde Hadise de başrolde yer alıyor. Dizide ateşli sahneleriyle ilk günden adından söz ettiren Hadise bir de yeni aşka yelken açtı.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 2

GÖRENLER KENDİNİ TUTAMADI

Hadise‘nin, dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hadise’nin yaklaşık 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 3

Aşk hayatıyla ve tarzıyla her zaman gündeme gelen Hadise 39. yaş gününü geçtiğimiz gün kutladı.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 4

Hadise’nin çok katlı doğum günü pastasını görenler kendini tutamadı. Aynı zamanda şarkıcının tarzı da dile düştü.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 5

Hadise’nin doğum günü pozlarını görenler “Çok pavyon annecim”, “Yine abartı”, “Ya bu kadın neden abartılı hep”, “Biraz Beyonce havası aldım” dedi.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 6

REKLAM GELİRİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Başarılı isim Hadise, bu sene için 3 büyük firma ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Şarkıcının anlaşmalar için alacağı ücretler ise ücretler ise dudak uçuklatan cinsten oldu.

 

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 7

Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ortaya çıkan iddialara göre; ünlü şarkıcı her birinden 3’er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandı.

Şarkıcı Hadise'nin çok katlı doğum günü pastası ve tarzı olay oldu! "Çok pavyon annecim" - Sayfa 8