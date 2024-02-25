Eski danışmanından Akşener’i kızdıracak hamle! İmamoğlu’na şarkı besteledi!

İkili arasında gerilim sürerken Meral Akşener’i küplere bindirecek bir hareket eski basın danışmanı Murat İde’den geldi.

İde’nin Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı yazdığı ortaya çıktı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun, Murat İde’ye hazırladığı şarkı için teşekkür etti.

Ongun yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.