Eski danışmanından Akşener’i kızdıracak hamle! İmamoğlu’na şarkı besteledi!

Altı yıl boyunca Meral Akşener’in basın danışmanlığı görevini yürüten ve 2023 yılında görevine son verilen Murat İde’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısını yazdığı, bestelediği ve söylediği ortaya çıktı. İde konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Beş yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı. Helali hoş olsun” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun araları bozuldu. Akşener, arka arkaya İmamoğlu’nu hedef alan sözler söylemeye devam ederken, İYİ Parti’nin seçim afişlerinin de İBB tarafından astırılmadığını iddia etti. İmamoğlu ise son olarak artık Akşener’i muhatap almayacağını söyledi.
İkili arasında gerilim sürerken Meral Akşener’i küplere bindirecek bir hareket eski basın danışmanı Murat İde’den geldi.
İde’nin Ekrem İmamoğlu için seçim şarkısı yazdığı ortaya çıktı. İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu’nun sağ kolu Murat Ongun, Murat İde’ye hazırladığı şarkı için teşekkür etti.
Ongun yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Bu güzel seçim şarkısını Başkanımız Ekrem İmamoğlu için hazırlayıp, hediye eden Murat İde’ye teşekkürler” ifadelerini kullandı.