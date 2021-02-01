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Biden’den Çarpıcı Türkiye Açıklaması

Biden’den Çarpıcı Türkiye Açıklaması
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08 Ekim 2021 - 16:48

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki ABD Kongresi’ne bildirim mektubunda Türkiye’ye de atıfta bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıllığına daha uzattı.

Biden, acil durumun bir yıllığına daha uzatılmasını öngören kararı hakkında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye mektup gönderdi ve gerekçelerini anlattı.

Biden mektubunda, “Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durumlar, özellikle de Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, IŞİD’i yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, “Dolayısıyla, Suriye’deki ve Suriye’yle ilişkili durum hakkında 13894 sayılı kararnamede ilan edilen ulusal acil durumun devamının gerekli olduğuna kanaat getirdim” dedi.

Beyaz Saray açıklamasında da acil durumun sürecinin bir yıllığına uzatıldığı ve kararın Resmi Gazete’de yayınlanacağı bilgisine yer verildi.

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