Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Meltem Cumbul New York’ta yardım konseri verecek

Meltem Cumbul New York’ta yardım konseri verecek
2 views
15 Şubat 2023 - 14:50

Depremzedelere yönelik harekete geçen Meltem Cumbul, yardım konseri için birçok ismin bir araya geleceğini duyurdu.

Türkiye’yi adeta yıkan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Yaşanan iki büyük deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalar sürüyor.

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York’ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

Türm gelirler yardım için

Cumbul, yardım konseriyle ilgili Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“Gelecek hafta sonu DROM New York’ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz”

Meltem Cumbul New York'ta yardım konseri verecek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
222’nci Saatte Gelen Mucize: Melike İmamoğlu Enkazdan Sağ Çıkarıldı222’nci Saatte Gelen Mucize: Melike İmamoğlu Enkazdan Sağ Çıkarıldı
Depremde Besi Hayvanları Tehlikede; Fırsatçılar Devreye GirdiDepremde Besi Hayvanları Tehlikede; Fırsatçılar Devreye Girdi
MADONNA BAHÇELİ’Yİ KIZDIRDIMADONNA BAHÇELİ’Yİ KIZDIRDI
Depremin ardından göç alan Mersin’de kiralar 3 kat arttıDepremin ardından göç alan Mersin’de kiralar 3 kat arttı
İngiltere Kralı 3. Charles’tan yardım gönüllülerine ziyaretİngiltere Kralı 3. Charles’tan yardım gönüllülerine ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Naci Görür ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyerek uyardı! Olası İstanbul depremi için sayı verdi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
222’nci Saatte Gelen Mucize: Melike İmamoğlu Enkazdan Sağ Çıkarıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremde Besi Hayvanları Tehlikede; Fırsatçılar Devreye Girdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MADONNA BAHÇELİ’Yİ KIZDIRDI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Depremin ardından göç alan Mersin’de kiralar 3 kat arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İngiltere Kralı 3. Charles’tan yardım gönüllülerine ziyaret
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil’den duygusal paylaşım
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aslı Tandoğan çocuklara özel kitler hazırladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meltem Cumbul New York’ta yardım konseri verecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Birce Akalay’dan yardım kampanyasına destek
SON DAKİKA HABERLERİ
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyüz’den çarpıcı tespitler! ‘5 farklı fay parçası kırıldı’Şubat 15, 2023-10:04 am
Sağlık Bakanlığı’ndan ‘afet’ kitapçığı: Yapılması gerekenler…Şubat 15, 2023-10:00 am
Tüm TV kanalları ortak yayında…Şubat 15, 2023-9:54 am
Çadır kentlerin acil ihtiyaçları ve sorunlarıŞubat 15, 2023-9:50 am
Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacakŞubat 13, 2023-11:04 am
Oğuzhan Uğur ifade vermek için adliyeye geldiŞubat 13, 2023-11:00 am
Son açıklanan can kaybı 29 bin 605… Bölgelerimizden anlık bilgilerŞubat 13, 2023-10:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !