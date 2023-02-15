Meltem Cumbul New York’ta yardım konseri verecek

Depremzedelere yönelik harekete geçen Meltem Cumbul, yardım konseri için birçok ismin bir araya geleceğini duyurdu.

Türkiye’yi adeta yıkan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Yaşanan iki büyük deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalar sürüyor.

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabında New York’ta depremzedelere destek için konser yapılacağını duyurdu.

Türm gelirler yardım için

Cumbul, yardım konseriyle ilgili Instagram’dan şu açıklamayı yaptı:

“Gelecek hafta sonu DROM New York’ta gerçekleşmesi planlanan Türkiye ve Suriye yardım konserini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Sahnemizde konser vermek için gönüllü olduğunuz ve bu afetten zarar görenler için bağış toplamamıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz”