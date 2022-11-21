Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi

Tuncer “Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin” dedi.
Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer “Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?” sorusuna ise “Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın” yanıtını verdi.
Gizem Tuncer’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.
SİLİKON İTİRAFI
Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer “Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii” dedi.
İşte Gizem Tuncer’in sosyal medya paylaşımları