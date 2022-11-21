Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer “Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?” sorusuna ise “Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın” yanıtını verdi.