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Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi

Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi
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21 Kasım 2022 - 14:30

Tuncer “Çok yönlü biri olduğum için, erkek olsam kendime aşık olurdum kesin” dedi.

Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı - Sayfa 13

Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer “Kendi parasını kazanmayan birine aşık olabilir misiniz?” sorusuna ise “Öyle birine aşık olacağımı sanmıyorum. Rezalet bir şey o ya! Parasız adam gereksiz adamdır yani. Ben kimseye bakmam, kimse de bana bakmasın. Herkes kendine baksın. Birlikte yaşanıyorsa mesela, ortak harcansın” yanıtını verdi.

Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı - Sayfa 14

Gizem Tuncer’in bu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü.

Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı - Sayfa 15

SİLİKON İTİRAFI
Gizem Tuncer silikon itirafında da bulundu. Tuncer “Burnumu yaptırdım, silikonlarım da var. İsteyen istediğini yaptırsın ama herkesin aynılaşmasını biraz garip buluyorum. Yoksa güzellik de göreceli tabii” dedi.

Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı - Sayfa 16

İşte Gizem Tuncer’in sosyal medya paylaşımları

Türkücü Mahmut Tuncer uzun aradan sonra ortaya çıktı, son hali hayranlarını şaşırttı - Sayfa 17
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Mahmut Tuncer Kızına Tepki Gösterdi
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