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Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer’den göz dolduracak tango performansı…

Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer’den göz dolduracak tango performansı…
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06 Aralık 2022 - 16:45

Kanal D’nin, yapımını Content House’un üstlendiği dizisi O Kız, yine çok izlenecek bir bölümle ekrana geliyor.

Dizinin izleyici ile buluşacak olan 12’nci bölümünde Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer tango sahnesi ile izleyici karşısına çıkacak. Bu sahne için özel bir çalışma yapan ikilinin tango performansları çok konuşulacak.

 

Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer’den göz dolduracak tango performansı…

O Kız’ın yönetmen koltuğuna Özlem Günhan otururken, senaryosunu Sırma Yanık kaleme alıyor. O Kız’ın oyuncu kadrosunda ise; Erkan Petekkaya(Kadir),Sezin Akbaşoğulları (Sitare),Cengiz Orhonlu(Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor. 

Erkan Petekkaya ve Rojda Demirer’den göz dolduracak tango performansı…

 

O Kız, yeni bölümü ile 07 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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