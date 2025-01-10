ÜNLÜ OYUNCU ECE USLU’YA EVRAKTA SAHTECİLİK ŞOKU

Ünlü oyuncu Ece Uslu, film yapımcısı Ulaş Çobancı hakkında evrakta sahtecilik suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. İddialara göre, 2022 yılında vizyona giren Sonsuz Bir Aşk adlı filminin dijital platformlarda yayınlanabilmesi için gerekli muvafakatnameyi imzalayan Çobancı, Uslu’nun imzasını taklit etti. Bu olay, Uslu’yu derinden etkilerken, savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

EVRAKTA SAHTECİLİK İDDİASI

Ece Uslu, film için yapılan sözleşmede kendi imzasının izinsiz olarak taklit edilmesi nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Uslu, yaptığı açıklamalarda, Çobancı’nın bu davranışının hukuki bir suç olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Uslu’nun avukatı, konuya ilişkin yasal sürecin başlatıldığını duyurdu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Uslu’nun şikayeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılık, iddiaların detaylarını incelemeye alırken, olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı. Soruşturmanın ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

OYLAMALARA YANSIRSA

Uslu’nun, yaptığı başvurunun ardından yaşanan bu olay, Türk sinema dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ece Uslu’nun tepkisi, sektördeki diğer oyuncu ve yapımcıları da dikkatle takip etmeye sevk etti. Evrağın sahte olması durumunda hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve Çobancı’nın karşılaşacağı ceza, merakla bekleniyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net