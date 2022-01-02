Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Ali Yasak konuştu! Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi olayında hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak konuştu.

Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 65 bin liralık alacak meselesinden dolayı öldürüldüğü öne sürüldü. Katil zanlılarının, Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak’ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak olduğu ve bu gerekçeyle arandıkları öğrenildi.

20 YILDIR GÖRÜŞMÜYORUM

Geçmişte adı bazı olaylara karışan Ali Yasak, Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuştu:

– Avukat Şafak Bey’i öldürdüğü gerekçesiyle iki yeğenimin arandığı doğrudur. Kardeşim Mehmet Yasak’ın oğulları. Ancak ben Mehmet Yasak’la 20 yıldır konuşmuyorum. Aynı şekilde yeğenlerimi de son olarak 4 yıl önce annemin cenazesinde gördüm. Onlarla da hiçbir irtibatım yok.

YEĞENİMİN ADININ ALİ OLMASI NEDENİYLE…

– Çocuklarımı evlendirdiğimde de kardeşimi de, yeğenlerimi de davet etmedim. Aynı şekilde o da kendi çocuklarını evlendirdiğinde beni ve çocuklarımı davet etmedi. Yani hiçbir ilgimiz, alakamız yok. Yeğenimin adının Ali olması nedeniyle, sanki olayı yapan benmişim gibi basında yer alıyorum.

GİDİP POLİSE TESLİM OLSUNLAR

– Ben aranan birisi değilim. Şu anda da işyerimdeyim. Polis beni aramıyor. Arıyorsa da adresim belli. Şu anda da işyerimdeyim. Aranan yeğenlerimin de babası tarafından bulunup teslim olmalarını istediğini öğrendim. Doğrusu da polise gidip teslim olmalarıdır. Avukat Şafak Beyi de tanımazdım.