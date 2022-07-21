Yıllarca ‘dehşet evinde’ yaşamışlardı: ‘Turpin kardeşler’

Şimdi 21 yaşında olan Jordan Turpin, Ocak 2018’de 911’i aradığında telefondaki görevliye “Evden yeni kaçtım… Bizi Istismar eden ebeveynlerimiz var” demişti. Memur istismarı tanımlamasını isteyince ise ağzından şu korkunç sözler döküldü:

“Bize vuruyorlar. Bizi odanın bir ucuna fırlatmayı seviyorlar. Saçımızı çekiyorlar. Saçlarımızı yoluyorlar. İki küçük kız kardeşim şu anda zincirlenmiş durumda.”

Turpin Kardeşler davası tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı

2018’DE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDI

2018’de California’daki ebeveynlerinin ‘korku evinden’ kurtarıldıklarında tüm dünyada manşetlere çıkan Turpin kardeşleri yaşananların ardında koruyucu aileye verilmişti. Ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre Turpin kardeşler bu kişiler tarafından da istismar edilerek korkunç işkencelere uğradı!

İşkence gören Turpin çocukları, istismarcı koruyucu ailenin onlara kendi kusmuğu yedirdiğini iddia etti. Korkunç olayın basına yansıyan detayları büyük bir infiale yol açtı.

Turpinler’in en küçük 13 çocuğundan altısı salı günü Riverside County ve özel bir koruyucu aile kurumu olan ChildNet Gençlik ve Aile Hizmetleri aleyhine dava açtı.

Öz çocuklarına yıllarca işkence eden anne ve baba

KORUYUCU AİLE DE İSTİSMAR VE İŞKENCE ETTİ

Çocuklar, koruyucu ebeveynleri Marcelino ve Rosa Olguin’in bakımı altında fiziksel, cinsel ve duygusal olarak istismara uğradıklarını iddia ediyor. Üstelik çocuklar onları korumakla görevli kurumların bunu bildiğini ve müdahale etmediğini de söylüyor.

Marcelino ve Rosa Olguin, Riverside County savcıları tarafından bu yılın başlarında, birden fazla istismar ve ihmal suçlamasıyla suçladı. Çift, suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Dört kardeşi temsil eden avukat Roger Booth, “Travma üzerine travma yaşadılar. Bu gerçekten korkunç bir şey çünkü koruyucu aileye gittiklerinde hayatlarının daha iyi olacağını sanmışlardı ancak gerçek katlanılamayacak kadar kötüydü.” dedi.

Turpin kardeşler bu kez de 3 yıl boyunca yaşadıkları bu evde işkence gördüler ve istismar edildiler

İYİLEŞMELERİ ÇOK UZUN SÜRECEK

Booth’a göre çocukların iyileşmeleri çok uzun bir zaman alacak çünkü artık hiçbir yetişkine güvenemeyecek duruma geldiler.

New York Post’un elde ettiği şikâyete göre Marcelino Olguin, çocuklara çeşitli şekillerde cinsel tacizde bulundu.

Kardeşler ayrıca Olguinlerin onları ‘aşırı’ miktarda Yemek yemeye zorladığını ve sonra yemeklerini kusarlarsa kendi kusmuğunu yemeye zorladığını iddia ediyor.

Bu istismarın bazı çocukların yeme bozuklukları geliştirmesine neden olduğu iddia ediliyor.

Olay 2018’de ortaya çıktığında gazete ve televizyon ekipleri Turpin evinin önüne kamp kurmuştu

“İNTİHAR EDİN”

Aile ayrıca travma geçiren çocukları “değersiz olduklarını, asla sevilmeyeceklerini ve intihar etmeleri gerektiğini” söyleyerek azarladı.

Mahkemeye sunulan dilekçede “Davalılar, davacıları istismar ve ihmalden korumak için özen gösterme yükümlülüğüne sahipti. Bu görev, sanıkların, Bay ve Bayan O.’yu koruyucu aile olarak onaylayan, davacıları eve yerleştiren ve davacıları evde yaşadıkları süre boyunca, onları haftalık olarak ziyaret etmek de dahil olmak üzere denetleyen koruyucu aile kurumu rolünden kaynaklanmaktadır.” denildi.

Resmi evrakta yazanlar şöyle devam ediyordu:

“Davalılar, diğer şeylerin yanı sıra, koruyucu ebeveynlerin istismar ve ihmalini çocuk koruma hizmetlerine veya kolluk kuvvetlerine bildirmemek, bu bilgileri yetkililerden aktif olarak saklamak, davacıları eve yerleştirmek ve davacıların evde kalmasına izin vermek suretiyle bu özen gösterilmesi gereken yükümlülüğü ihlal ettiler. Yukarıda ayrıntıları verilen devam eden istismar ve ihmalin farkında olmasına rağmen çocuklar üç yıl boyunca evde kaldı.”

Çocuklar yıllar süren işkenceye katlandıktan sonra hayatlarının kurtulduğunu sanmıştı…

DAYANILMAZ İŞKENCELER!

Davada ayrıca Olguinler ve kızları Lennys’in onları kemerlerle dövdükleri, saçlarını çektikleri ve ebeveynleri David ve Louise Turpin tarafından maruz kaldıkları mide bulandırıcı tacizi anlattıkları da iddia ediliyor.

ABC’nin “Günaydın Amerika” programına çarşamba günü verdiği demeçte çocukları temsil eden diğer avukat Zekster , “Hayatlarının büyük bir bölümünde yataklarına zincirlenmiş bu çocuklar sonunda özgürler ve sonra ilçe onları ChildNet’e yerleştirip daha fazla istismara uğrayacakları başka bir konuma koyuyor” dedi.

Riverside County Kamu Sosyal Hizmetler Departmanından yetkililer, New York Post’a, gizlilik yasaları nedeniyle dava veya reşit olmayan çocuklarla ilgili bilgiler konusunda yorum yapamayacaklarını söylediler.

David Allen Turpin ve Louise Anna Turpin çifti

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Açıklamada, “Bakımımız altındaki her bir çocuğun güvenliğini ve esenliğini derinden önemsiyoruz. Kalplerimiz Turpin kardeşlerle birlikte. Bir çocuğun zarar gördüğü her durum yürek parçalayıcıdır. Uygulamalarımızı eleştirel bir gözle değerlendirmeye devam ediyoruz ve temel nedeni anlamaya ve ele almaya kararlıyız. Bu, koruyucu ailedeki tüm çocuklar için kaliteli ve güvenli yerleşimlerin mevcudiyetini genişletmeyi içerir.” denildi.

ChildNet Gençlik ve Aile Hizmetleri sözcüsü Brett Lewis, şirketin koruyucu gençlere hizmet etme sicilinin arkasında durduğunu söyledi.

Lewis, “Şu anda kuruluşumuz gerçekleri ifşa etme veya şikâyette yer alan iddiaları tartışma özgürlüğüne sahip değil” dedi. Lewis “Mahkemede gerçekleri uygun zamanda sunmayı dört gözle bekliyoruz. Ajansımız 50 yılı aşkın bir süredir California’nın en savunmasız, travmatize olmuş gençlerine hizmet ediyor. Mükemmel bakım sağlama konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz ve bu çocuklara olan bağlılığımızı göstermeye devam ediyoruz.” iddiasında bulundu.

ANNE BABA VE KIZINA ÇOK SAYIDA SUÇLAMA

63 yaşındaki Marcelino Olguin, 14 yaşından küçük bir çocuğa karşı üç kez, 14 ila 15 yaşındaki bir çocuğa dört kez ahlak dışı harekette bulunmakla suçlanıyor.

Riverside County mahkeme kayıtlarına göre suçların arasında bir çocuğu yaralama, üç kez kasıtlı çocuk zulmü ve iki kez alıkoyma var.

Marcelino’nun 58 yaşındaki karısı Rosa Olguin ise çocuklara kasten zulmetmek, iki kez alıkoyma, iki kez bir tanığı caydırmak ve bir çocuğa zarar vermek ve 950 doların üzerinde büyük hırsızlık yapmakla suçlanıyor.

37 yaşındaki kızları Lennys Olguin, dört adet kasıtlı çocuk zulmü, iki adet alıkoyma ve birer adet çocuğu yaralamak ve bir tanığı caydırmakla suçlandı.

Kefaletle serbest bırakılan Olguinler, 11 Ağustos’ta mahkemeye çıkacak.

Çocukların yaşadıklarından sonra normal bir hayat sürmesi çok zor olacak

13 Turpin çocuğu, ebeveynleri tarafından Perris, California’daki evlerinde hapsedilmiş ve yıllarca işkence ve ihmale maruz kalmışlardı.

Yaşları 2 ile 29 arasında değişen çocuklar, 2018’de çocuklardan birinin “korku evinden” kaçıp polisi aramasıyla bulunabildi.

Louise ve David Turpin, 2019 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve küçük çocuklar, Riverside County Kamu Koruyucusu ve Kamu Sosyal Hizmetler Departmanı’nın yetkisiyle koruyucu aileye teslim edildi.