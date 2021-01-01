Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !

Sistemde açıkta kalan aşıların ise salgından korkan ve fazla doz yaptırmak isteyenlere bin liraya satıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hâlen 22 milyondan fazla kişi ‘aşı karşıtlığı’ sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmadı. Bazı kesimlerin ise aşı olmadan yapılmış gibi göstermenin yolunu buldukları ortaya çıktı. 6 Eylül’de aşı olmayanlara getirilecek olan sınırlamalar, bu yöntemlere olan ilgiyi daha da artırdı. Ağırlıklı olarak özel hastanelerde yapılan bu işlemlerde kişiye aşı yapmadan, sisteme ‘yapıldı’ olarak giriş yapılıyor. Bu kanun dışı işlem için 3 bin lira talep ediliyor. Bu fiyat hastaneye veya aşıyı yapan kişinin talebine göre farklılık gösteriyor. Kayıtlarda aşılı görünen kişi herhangi bir sınırlamaya maruz kalmıyor. İşlemi hemşire veya teknisyenler yapıyor. Telefonda konuştuğumuz ve bu işlemi yaptıran bir vatandaş, alınan ücretin vardiya yapan hemşireler veya teknisyenler arasında paylaşıldığını söylüyor. Bu işlemi yaptıran kişiler, salgına âdeta davetiye çıkarıyor. Aşı olmayanlarda görünen hastalık oranının yüksekliği düşünüldüğünde, kanun dışı yapılan bu işlemler salgının daha da artmasına yol açıyor.