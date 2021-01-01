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Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !

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Parayla Aşı Olmuş Gibi Gösteriyorlar !
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26 Ağustos 2021 - 13:32
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Bazı hastane görevlilerinin, aşı karşıtı olup sınırlamalara takılmak istemeyenlere 3 bin liraya ‘yapıldı’ kaydı girdiği ortaya çıktı.

Sistemde açıkta kalan aşıların ise salgından korkan ve fazla doz yaptırmak isteyenlere bin liraya satıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre hâlen 22 milyondan fazla kişi ‘aşı karşıtlığı’ sebebiyle bir sağlık kuruluşuna başvurmadı. Bazı kesimlerin ise aşı olmadan yapılmış gibi göstermenin yolunu buldukları ortaya çıktı. 6 Eylül’de aşı olmayanlara getirilecek olan sınırlamalar, bu yöntemlere olan ilgiyi daha da artırdı. Ağırlıklı olarak özel hastanelerde yapılan bu işlemlerde kişiye aşı yapmadan, sisteme ‘yapıldı’ olarak giriş yapılıyor. Bu kanun dışı işlem için 3 bin lira talep ediliyor. Bu fiyat hastaneye veya aşıyı yapan kişinin talebine göre farklılık gösteriyor. Kayıtlarda aşılı görünen kişi herhangi bir sınırlamaya maruz kalmıyor. İşlemi hemşire veya teknisyenler yapıyor. Telefonda konuştuğumuz ve bu işlemi yaptıran bir vatandaş, alınan ücretin vardiya yapan hemşireler veya teknisyenler arasında paylaşıldığını söylüyor. Bu işlemi yaptıran kişiler, salgına âdeta davetiye çıkarıyor. Aşı olmayanlarda görünen hastalık oranının yüksekliği düşünüldüğünde, kanun dışı yapılan bu işlemler salgının daha da artmasına yol açıyor.

FAZLA AŞI SATILIYOR

Sistemde açıkta kalan aşılar ise salgından fazlasıyla çekinen kişilere satılıyor. Özel durumlar hariç, 3. dozdan fazla aşı yaptırmak mümkün değil. Ancak salgından korkan bazı vatandaşlar, sistemde açıkta kalan aşıları 1.000 lira karşılığında illegal şekilde yaptırabiliyor. Hastane çalışanları ile anlaşan kişi, aşıyı mesai sonrası evinde veya ofisinde yaptırabiliyor. Anlaştığı hemşire veya teknisyen, kişinin istediği yere gelerek aşıyı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Emniyet’in yaptığı bir operasyonda para karşılığı sahte test sonucu çıkaran bir çete çökertilmişti. Suç örgütü, 150-300 dolar arasında ücret alarak test sonucu pozitif olan kişilere, negatif rapor verdikleri ortaya çıkmıştı. Bu tür işlemlerin hâlâ devam ettiği, para karşılığında sahte negatif test sonucu çıkaran bazı özel poliklinikler olduğu öğrenildi.

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