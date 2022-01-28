Hull City’de teknik direktör Şota Arveladze dönemi resmen başladı! 2.5 yıllık sözleşme…

Hull City, teknik direktör Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City’nin yeni direktör Şota Arveladze oldu.

Championship ekibi, Şota Arveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Türkiye’de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC Pakhtakor Tashkent takımında görev almıştı. Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

Hull City’e imzası sonrasında kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulunan Şota, şu ifadeleri kullandı:

Bana bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Futbolda olan herkesin İngiltere’de çalışmak istediğine inanıyorum. Gerçekten çok mutluyum, ailem çok gururlu

ÇOK MOTİVEYİM

Çok motiveyim. Bu kulübün sahip olduğu futbolcularla, genç yeteneklerle ve kaliteyle iyi şeyler yapabileceğini göstermeye açım.”

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Hücum futbolu oynamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ana hedefimiz her zaman kazanmak olacak.

GRANT MCCANN’İN GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Grant Samuel McCann, Acun Ilıcalı’nın göreve gelmesinin ardından alınan iki galibiyete rağmen takımdan gönderilmişti.

HULL CİTY TARAFTARI İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Acun Ilıcalı’nın takımında yaşanacak bu değişiklik Hull City taraftarlarını da ikiye bölmüş durumda… Hull City taraftarlarının bir bölümü, sosyal medya mesajlarıyla menajer değişikliğinin haksız bir hamle olduğu fikrindeydi.

MCCANN’İN PUAN ORTALAMASI 1.07

Kuzey İrlandalı Grant Samuel McCann, Hull City kariyerinde çıktığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.07 puan ortalaması tutturdu. Genel olarak başarısız bir grafik çizen 41 yaşındaki teknik adam, daha önce Doncaster Rovers ve Peterborough’ta çalıştı.