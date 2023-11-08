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POLATGİLLERİ PATLATAN SİSİ’NİN YENİ BOMBASI DİLAN POLAT’IN KARAKUTUSU ŞULE’NİN GEÇMİŞİ!

POLATGİLLERİ PATLATAN SİSİ’NİN YENİ BOMBASI DİLAN POLAT’IN KARAKUTUSU ŞULE’NİN GEÇMİŞİ!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2023 - 17:43

Üzerine atfedilen suçlardan tutuklu olarak yargılanmak üzere Silivri-Marmara Cezaevine gönderilen Dilan Polat’ın mahkemede baygınlık geçirip “çocuklarıma kim bakacak” diye feryat ettiğini medya satır satır yazdı.
Gizlilik kararı olmasına rağmen bütün detayları kamuoyuna taşıyan medyanın bu olağan tavrına karşı, olağan dışı deliller bulup, her yazdığıyla gündemi değiştiren Sisi yine ortaya pimi çekilmiş bir bomba haber bıraktı… Ailenin, özellikle de Dilan Polat’ın sırdaşı ve kara kutusu sayılan yardımcı Şule ile ilgiliydi bu bomba…
Kara kutu Şule, Dilan Polat’ın tutuklanmasının ardından ailenin oturduğu villaya dönen makyajlı bir şekilde kameranın karşısına geçip ”Altınlar, paralar verildiği zaman mutlu ve huzurluyken buradaysam, en zor, ağır günde de buradayım”  diyerek bağlılığını açıklamıştı. Tiktoktan yaptığı yayınla herkese para ve altın aldığını itiraf eden Kara kutu Şule çocukların bakımını da üstlenmişti… Aktivist gazeteci Seyhan Soylu Polatgiller’in söz konusu vefalısı, Kara kutu Şule’nin geçmiş yaşamıyla ve Dilan Polat’ın yanına nasıl geldiğiyle ilgili detaylar verdi…

şulesi niyesini şöyleymiş ben duyunca şok oldum.
Sonra eşi dedikçe bir baktım ki dilan Polat’a dahi Şule papucun resmen ters giydirirmiş.
Çocuklarının bakıcısı Şule aslında Kadıköy barlarında konsomatrislik yapan ve anladınız neler olduğunu videoda var.
Şu Lenin Trabzonlusu yalan külliyen yalan hem de .
Şu Lenin aslında İranlı bir sevgilisi var onun dışında da bir Özbekle sevgili .
İranlı sevgili Ataköy’de ismi bende saklı olan bir emlakçıdan Şule hatuna ev tutmuş .
Şule çevresindeki insanları iyi kullanan bir kadınmış ve yabancı sevgilisine gariban yabancı uyruklu insanları buldurup onların üstüne şirketler grup şirketleri atlıyolarmış .
Şule aslında dilan Polat dosyasına başlattığımızda paniklemiş ve ben gideceğim korkuyorum demiş bu yüzden de dilan üstüne yürümüş sen de bu işin içindesin ne diye gideceksin insanların dikkatini çekecek bir yere gidemezsin diyip Şuleyi tartaklamış Şule de bavulunu toplayıp atlamış gitmiş akrabalarının yanına ama ondan sonra .”

 

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