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Ronaldo’dan Portekiz teknik direktörüne tehdit: Kampı terk ederim

Ronaldo’dan Portekiz teknik direktörüne tehdit: Kampı terk ederim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2022 - 16:28
2022 Dünya Kupası öncesi Manchester United hakkında verdiği röportajla İngiliz ekibindeki kariyeri sona eren Cristiano Ronaldo, şimdi de Portekiz Milli Takımı’ndaki macerasının sonuna gelmiş olabilir…
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