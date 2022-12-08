Ronaldo’dan Portekiz teknik direktörüne tehdit: Kampı terk ederim

2022 Dünya Kupası’nda futbolundan daha çok saha dışı olaylarıyla sansasyon yaratan ismi Cristiano Ronaldo, yeni bir iddia ile gündemde. Portekizli futbolcu, İsviçre maçına yedek kulübesinde başlayacağını öğrenince kampı terk etmek istedi.
Manchester United’daki sözleşmesi feshedildikten sonra Dünya Kupası’nda sergileyeceği performans merak konusu olan Ronaldo, grup aşamasında penaltıdan attığı gole dışında varlık gösteremedi. Son 16 turunda oynanan İsviçre maçında, Teknik Direktör Fernando Santos’un yıldız futbolcuyu yedek kulübesine çekme kararı büyük yankı uyandırmıştı. Portekiz’in ünlü gazetesi Record’un iddiasına göre, Ronaldo bu kararı öğrendikten sonra çantalarını toplayıp kamptan ayrılmak istedi.
Portekiz Futbol Federasyonu, Ronaldo’nun milli takım formasıyla benzersiz bir performansa sahip olduğunu ve buna saygı duyulması gerektiğini söylerken, yıldız futbolcunun milli takıma olan bağlılığının sorgulanamayacağını belirterek iddiaları reddetti.
KAMPI TERK ETMEKLE TEHDİT ETTİ
İsviçre’ye karşı alınan 6-1’lik galibiyette 73. dakikada oyuna giren ve maç sonu sevincine katılmayarak soyunma odasına giden Ronaldo’nun, Teknik Direktör Fernando Santos ile görüşmesinde oynatılmama kararından memnun olmadığını söylediği belirtildi. 37 yaşındaki deneyimli futbolcu, gergin bir konuşma sonrasında çantalarını toplayıp Katar’ı terk etmekle tehdit ettiği iddia edildi.
Ancak sakinleştikten sonra milli takım kampında kaos yaratmak istemeyen ve iyi bir turnuva geçiren takımda kriz yaratmak istemeyen Ronaldo’nun bu fikirden hızlıca vazgeçtiği öğrenildi.
YEDEKLERLE ANTRENMAN YAPMIYOR
Öte yandan, İspanyol medyası Ronaldo’nun yedek oyuncularla antrenman yapmayı reddettiğini ve bunun yerine spor salonunda çalıştığını yazdı. Marca, Ronaldo’nun İsviçre’ye karşı 20 dakikadan az oynamasına rağmen spor salonunda rejenerasyon idmanı yapan oyunculara katıldığını duyurdu.