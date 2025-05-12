SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, bir kez daha Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılan seçimde Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u açık farkla geride bırakarak güven tazeledi.Toplamda 27.588 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda yaklaşık 5.500 üye sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Serdal Adalı 4.648 oy alırken, Gürkan Aksoy 447 oyda kaldı.
YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDUSerdal Adalı’nın yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de açıklandı. İşte yeni yönetim listesi:Asıl Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet SarımermerYedek Üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam
ADALI’DAN TEŞEKKÜR MESAJISeçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Serdal Adalı, kendisine destek veren tüm Beşiktaş camiasına teşekkür etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren desteklerini hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim.”Adalı’nın ikinci başkanlık dönemi 2028 yılına kadar devam edecek.