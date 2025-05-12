SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

ADALI’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

“Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren desteklerini hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim.”

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, bir kez daha Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılan seçimde Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u açık farkla geride bırakarak güven tazeledi.Toplamda 27.588 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda yaklaşık 5.500 üye sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Serdal Adalı 4.648 oy alırken, Gürkan Aksoy 447 oyda kaldı.Serdal Adalı’nın yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de açıklandı. İşte yeni yönetim listesi:Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet SarımermerAykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak SağlamSeçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Serdal Adalı, kendisine destek veren tüm Beşiktaş camiasına teşekkür etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Adalı’nın ikinci başkanlık dönemi 2028 yılına kadar devam edecek.Beşiktaş camiasında yeni bir dönemin kapıları aralanırken, Adalı ve ekibinin öncelikli hedefleri arasında mali yapının güçlendirilmesi, sportif başarıların artırılması ve taraftarla daha yakın bir iletişim kurulması yer alıyor. Özellikle altyapı projeleri, yeni tesis yatırımları ve futbol takımının rekabet gücünün artırılması yeni yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.