  1. Haberler
  2. SPOR
  3. SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, bir kez daha Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı olarak seçildi. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 11 Mayıs 2025 tarihinde yapılan seçimde Adalı, rakibi Gürkan Aksoy’u açık farkla geride bırakarak güven tazeledi.Toplamda 27.588 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda yaklaşık 5.500 üye sandık başına gitti. Seçim sonuçlarına göre Serdal Adalı 4.648 oy alırken, Gürkan Aksoy 447 oyda kaldı.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Serdal Adalı’nın yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri de açıklandı. İşte yeni yönetim listesi:Asıl Üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet SarımermerYedek Üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

ADALI’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kürsüye çıkan Serdal Adalı, kendisine destek veren tüm Beşiktaş camiasına teşekkür etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu gururu bizlere yaşatan değerli kongre üyelerimize, ilk andan itibaren desteklerini hissettiren büyük Beşiktaş taraftarlarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine can-ı gönülden teşekkür ederim.”
Adalı’nın ikinci başkanlık dönemi 2028 yılına kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Beşiktaş camiasında yeni bir dönemin kapıları aralanırken, Adalı ve ekibinin öncelikli hedefleri arasında mali yapının güçlendirilmesi, sportif başarıların artırılması ve taraftarla daha yakın bir iletişim kurulması yer alıyor. Özellikle altyapı projeleri, yeni tesis yatırımları ve futbol takımının rekabet gücünün artırılması yeni yönetimin öncelikli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

SERDAL ADALI YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp