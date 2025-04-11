FIFA’DAN TÜRK FUTBOLUNA ŞOK!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türkiye’de futbol camiasını sarsan bir karara imza attı. Aralarında Süper Lig takımları Konyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor’un da bulunduğu 8 Türk kulübüne transfer yasağı getirildi.

FIFA’nın resmi internet sitesinde yer alan transfer yasağı listesine göre, söz konusu kulüpler, belirlenen süre boyunca yeni oyuncu transferi gerçekleştiremeyecek.

3 SÜPER LİG KULÜBÜNE 3 TRANSFER DÖNEMİ YASAĞI

FIFA, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor’a 3 transfer dönemi boyunca yasak getirdi. Bu kulüpler, mevcut kadrolarındaki oyuncularla mücadele etmeye devam edecek ve yeni futbolcu transferi yapamayacak.

1. LİG VE ALT LİG TAKIMLARI DA CEZADAN PAYINI ALDI

Transfer yasağı yalnızca Süper Lig ile sınırlı kalmadı. 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük ve Ümraniyespor’a da üçer dönem transfer yasağı getirildi.

Ayrıca 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Altay ve 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor da transfer yasağına takılan kulüpler arasında yer aldı.

BORÇLAR VE SÖZLEŞME İHLALLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

FIFA’nın transfer yasağı kararlarının en önemli gerekçesi, kulüplerin eski oyuncularına veya diğer kulüplere olan borçlarını ödememesi ve sözleşme ihlalleri oldu. Uzmanlara göre, transfer yasağı getirilen kulüplerin büyük bölümü, FIFA tarafından belirlenen ödeme yükümlülüklerini yerine getirmedi.

TRANSFER YASAĞI NASIL KALKACAK?

Transfer yasağı bulunan kulüpler, borçlarını ödeyerek veya mevcut anlaşmazlıkları çözerek FIFA’ya başvurabilecek. Ödemelerin yapılması halinde, kulüplerin transfer yasağının kaldırılması mümkün olacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com