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Cezayir’li boksör rakibini perişan etti!

Cezayir’li boksör rakibini perişan etti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Ağustos 2024 - 11:55

Paris Olimpiyat Oyunları’nda cinsiyeti tartışılan Cezayerli Imane Khelif, yine rahat kazandı ve finale çıktı.

Paris Olimpiyat Oyunları’nın en çok tartışılan ismi olan Cezayirli boksör Imane Khelif, 66 kiloda finale çıktı.

Khelif, kadınlık cinsiyet yeterliliğini karşılayamadığı testlerde ortaya çıkınca Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifye edilmişti.

Ancak tartışmalı kararla olimpiyatlara alınmıştı.

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Cezayir’li boksör yarı finalde karşılaştığı Taylandlı Janjaem Suwannapheng’i de adeta perişan ederek rahat bir galibiyet aldı.

Ringden 5-0 galip ayrılan Khelif, finale çıktı.

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