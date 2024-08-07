Cezayir’li boksör rakibini perişan etti!

Paris Olimpiyat Oyunları’nın en çok tartışılan ismi olan Cezayirli boksör Imane Khelif, 66 kiloda finale çıktı.

Khelif, kadınlık cinsiyet yeterliliğini karşılayamadığı testlerde ortaya çıkınca Dünya Boks Şampiyonası’ndan diskalifye edilmişti.

Ancak tartışmalı kararla olimpiyatlara alınmıştı.

Cezayir’li boksör yarı finalde karşılaştığı Taylandlı Janjaem Suwannapheng’i de adeta perişan ederek rahat bir galibiyet aldı.

Ringden 5-0 galip ayrılan Khelif, finale çıktı.