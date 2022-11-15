Milli maçlar ne zaman başlıyor? Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 hazırlık maçları programı

Türkiye, Euro 2024 Elemeleri maç takvimi belli oldu. Bu gelişmenin ardından Milli maçlar ne zaman başlıyor futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. EURO 2024 Elemeleri kura çekimi ardından Türkiye’nin ilk rakibi İskoçya oldu. Peki, Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, EURO 2024 hazırlık maçları programı…

Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri hazırlık maçları yaklaşıyor. EURO 2024 Elemeleri kapsamında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Türkiye’nin D Grubu’ndaki rakipleri belli oldu. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında İskoçya ve Çekya ile mücadele edecek. Peki, Türkiye-İskoçya Maçı Ne Zaman, saat kaçta? İşte, Türkiye’nin EURO 2024 hazırlık maçları…

Türkiye-İskoçya Maçı NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım 2022 Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak.

Heyecanla beklenen karşılaşma saat 20:00’de başlayacak.

TÜRKİYE EURO 2024 Elemeleri FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri fikstürü de açıklandı. Ay-Yıldızlıların D Grubu’nda oynayacağı karşılaşmalar 25 Mart 2023’te başlayıp 21 Kasım 2023’te sona erecek.

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşacak olan Millîler, ardından 28 Mart’ta Hırvatistan’ı ağırlayacak.

Millî takımımız, 16 Haziran’da Letonya ile deplasmanda ve 19 Haziran’da Galler ile iç sahada oynayacağı karşılaşmaların ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak.

Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım’da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.