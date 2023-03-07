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Tuba Büyüküstün’den depremzede çocuklar için destek çağrısı

Tuba Büyüküstün’den depremzede çocuklar için destek çağrısı
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07 Mart 2023 - 17:29

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, afet bölgelerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giderek depremzede çocuklarla zaman geçirdi.

Türkiye’de büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci ayında yaralar sarılmaya, yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.

Birçok ünlü, 6 Şubat’tan itibaren afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam ediyor.

Afet bölgesine giden ünlülerden biri de Tuba Büyüküstün. UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Büyüküstün, derneğin Gaziantep İslahiye’de kurduğu çocuk oyun alanlarına giderek izlenimlerini paylaştı.

Çadır kentte çocuklarla oyunlar oynayan, onlarla sohbet eden Tuba Büyüküstün, desteklerin devam etmesini istedi:

Buraya çok güzel alan yapılmış. Bu yerde oyun oynuyorlar. Çocuk alanları her zaman çok önemli. Minikler böyle durumlardan çok etkileniyorlar. Algılamakta zorluk çekiyorlar ve ne yaşadıklarını tanımlayamıyorlar. Bir sürü şeye ihtiyacımız var. Bir aydır herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Gönüllü öğretmenler, psikolog ve pedagoglarla, eğlenceler düzenleniyor. Onların birazcık da olsa yaşadığı travmayı unutabilmeleri için askerler ve herkes elinden geleni yapıyor.

Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için destek çağrısı

Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için destek çağrısı

Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için destek çağrısı

Tuba Büyüküstün'den depremzede çocuklar için destek çağrısı

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