YASAK AŞK SKANDALINDA ŞOKE EDEN GELİŞME!

Türkiye’yi sarsan yasak aşk skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Esra Erol’un ATV ekranlarında yayınlanan programında, 21 yaşındaki damat Cuma Doğan ve 47 yaşındaki kayınvalide Güldane Şahin, “kasten yaralama” ve “tehdit” suçlamalarıyla canlı yayında gözaltına alındı. Stüdyoya gelen polis ekipleri, ikiliyi program sırasında gözaltına alarak emniyete götürdü.

DAMADIN BABASINDAN OLAY İTİRAF: “OĞLUM SAPIKTIR!”

Canlı yayına telefonla bağlanan damadın babası Salih Doğan, yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi. Oğlunu yıllar önce uyardığını söyleyen Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Turan ağabeye vakti zamanında dedim ki, ‘Oğlum sapıktır, evinde yatırma.’ Uyardım ama dinlemediler. Şimdi herkes olanlara şaşırıyor.”

Bu sözler hem stüdyoda hem sosyal medyada büyük tepki topladı.

DAMAT VE KAYINVALİDE ARASINDAKİ SKANDAL AŞK

Programda ortaya çıkan iddialara göre, 25 yaşındaki zihinsel engelli Dilek, nişanlısı Cuma Doğan’ın annesiyle birlikte kaçtığını söyledi. Dahası, canlı yayına bağlanan bir izleyici, Güldane Şahin’in Cuma’dan üç aylık hamile olduğunu öne sürdü.

DİLEK: “ANNEM VE NİŞANLIM BİRLİKTE KAÇTI, ŞİDDET UYGULADILAR”

Dilek, canlı yayında yaptığı açıklamada, annesi ve nişanlısının uzun süredir yakın olduklarını ve kendisine sürekli fiziksel şiddet uyguladıklarını belirtti. Yaşadığı travmayı gözyaşları içinde anlatan genç kadın, izleyicilerden ve Esra Erol’dan yardım istedi.

CUMA DOĞAN ASKER FİRARİSİ ÇIKTI

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Canlı yayında gözaltına alınan Cuma Doğan’ın aynı zamanda asker firarisi olduğu da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgulamasında, hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, programdaki olayları “ahlaki çöküş” olarak yorumlarken, özellikle anne-kız ilişkisi üzerinden yürüyen bu skandal kamuoyunun vicdanını derinden yaraladı. “Damat ve kayınvalide tutuklansın” çağrıları Twitter’da gündem oldu.

Kaynak: https://www.medyaradar.net