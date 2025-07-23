KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Türkiye’de son dönemde artan kaçak yabancı işçi çalıştırma olaylarına karşı devlet yeni ve kapsamlı önlemler almaya başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte, izinsiz yabancı işçi çalıştıran işverenler hem idari para cezalarıyla hem de ciddi mali yaptırımlarla karşılaşacak. Yeni düzenlemeye göre, kaçak olarak çalıştırılan yabancıların sınır dışı edilme sürecinde oluşan tüm masraflar konaklama, sağlık, yeme-içme ve yol giderleri dâhil olmak üzere—ilk etapta Göç İdaresi tarafından karşılanacak, ardından bu tutarlar işverene tebliğ edilecek ve bir ay içinde ödenmesi istenecek.

Ödeme yapılmadığı takdirde, borçlar vergi daireleri aracılığıyla Amme Alacakları Kanunu kapsamında tahsil edilecek. Ayrıca, geri gönderme merkezlerinde kalış süresi en fazla üç ay ile sınırlandırılırken, masraflar da yıllık maktu ücret esasına göre hesaplanacak. Denetimler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın iş birliğiyle sıklaştırılacak. İşverenler, sadece idari para cezası ödemekle kalmayacak, aynı zamanda tüm bu süreçte oluşan maliyetleri de üstlenmek zorunda kalacak. Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandıktan altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, yeni uygulamanın özellikle kayıt dışı istihdamla mücadelede ciddi bir caydırıcılık sağlayacağını vurguluyor. Bu adım sayesinde hem kamu kaynaklarının korunması hem de yabancı işçilerin haklarının daha etkin şekilde gözetilmesi hedefleniyor. İşverenlerin ise yasa dışı istihdam konusunda çok daha dikkatli olması bekleniyor.