Cengiz Ünder, Marsilya’nın 44 yıllık hasretine son verdi
Fransa Ligue 1’de Marsilya, deplasmanda Bordeaux’yu Cengiz Ünder’in golüyle 1-0 yendi.
Fransa Ligue 1’in 19. haftasında Bordeaux’ya konuk olan Marsilya, Cengiz Ünder’in golüyle sahadan galibiyetle ayrılırken rakibinin 44 yıllık hegemonyasına son verdi.
Mücadeleyi 37. dakikada Cengiz Ünder’in harika golüyle 1-0 kazanan Marsilya, Bordeaux’yu deplasmanda 44 yıl sonra ilk kez yendi.
Bu sonuçla puanını 36’ya yükselten Marsilya, lider PSG’nin ardından ikinci sırada yer aldı.