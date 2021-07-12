Rizespor Başkanı Tahir Kıran ” Rize Spor Efsanesini Yarınlara Taşımak İstiyoruz” dedi

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” Rize Spor efsanesini yarınlara taşımak istiyoruz” dedi

Başkan Kıran hak edilen yerde artık bizde varız. dedi

Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıktıklarının altını

çizen Kıran “Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak

ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor’u

sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu

büyük camiayı zamana taşıyacağız. Rizespor camiasını, hem

saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz.

Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir

araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini

yarınlara taşıyabilmek büyük başarılara imza atabilmek ve

amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza

yürüyebilmek gerekir. Bugün burada, Rizesporluların bu

büyük buluşması birliğin beraberliğin bir timsalidir. Bu

salon bunun en büyük şahididir. Bu birlik kuru bir kalabalık

değildir. Bizleri bu büyük buluşmaya taşıyan bir ülkümüz,

birlikteliğimizi sağlayan son derece sağlam bir omurgamız

var. Bu omurga, bizleri sarsılmaz bir bütün yapan

ilkelerimizdir. Kulübümüzü bütün branşlarda en yukarıya

taşımak ve özellikle lokomotifimiz olan futbolda başarımızı