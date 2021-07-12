HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun
AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Rizespor Başkanı Tahir Kıran ” Rize Spor Efsanesini Yarınlara Taşımak İstiyoruz” dedi

Rizespor Başkanı Tahir Kıran ” Rize Spor Efsanesini Yarınlara Taşımak İstiyoruz” dedi
REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
21 views
12 Temmuz 2021 - 16:04
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
” Rize Spor efsanesini yarınlara taşımak istiyoruz” dedi
Başkan Kıran hak edilen yerde artık bizde varız. dedi
Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıktıklarının altını
çizen Kıran “Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak
ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor’u
sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu
büyük camiayı zamana taşıyacağız. Rizespor camiasını, hem
saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz.
Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir
araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini
yarınlara taşıyabilmek büyük başarılara imza atabilmek ve
amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza
yürüyebilmek gerekir. Bugün burada, Rizesporluların bu
büyük buluşması birliğin beraberliğin bir timsalidir. Bu
salon bunun en büyük şahididir. Bu birlik kuru bir kalabalık
değildir. Bizleri bu büyük buluşmaya taşıyan bir ülkümüz,
birlikteliğimizi sağlayan son derece sağlam bir omurgamız
var. Bu omurga, bizleri sarsılmaz bir bütün yapan
ilkelerimizdir. Kulübümüzü bütün branşlarda en yukarıya
taşımak ve özellikle lokomotifimiz olan futbolda başarımızı
arttırarak hak ettiğimiz payı almak; kulübümüzün haklarını
saha içinde ve dışında kısaca her zeminde korumak; kulüp
kaynaklarını, birikim ve imkânlarımızla birleştirerek,
taraftarlarımız ve şehrimiz için zenginliğe dönüştürmek biz
Rizespor’luların ortak ülküsüdür” ifadelerini kullandı.
Kıran açıklamasının devamında “Erişilebilir olmak,
Rizespor’un tüm paydaşları ve taraftarla iş birliği içinde
olmak, bütçesini Rizespor ihtiyaçları doğrultusunda,
istikamet ve politikaları için kullanmak, Karadeniz’de büyük
bir güç, ligimizde vazgeçilmez bir takım olmak, nefret
edilen değil sempati duyulan bir spor kulübü olmak, hesap
verebilir ve hesap sorabilir olmak, bunlar ben ve ekibimin
ilkeleridir. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize Rize’nin
ve Rizespor’un sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda
Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizde spor
ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir”
şeklinde konuştu.
Başkan Tahir Kıran’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı:
Mustafa Yazıcı, Niyazi Mete, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim,
Selim Selimoğlu, Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin,
Bilgehan Bayramoğlu

Baklavacı Güllüoğlu’ndan Büyük Bayram İndirimiBaklavacı Güllüoğlu’ndan Büyük Bayram İndirimi

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Baklavacı Güllüoğlu’ndan Büyük Bayram İndirimiBaklavacı Güllüoğlu’ndan Büyük Bayram İndirimi
İlyas Tetik Hakkında Şok Eden İddialar!İlyas Tetik Hakkında Şok Eden İddialar!
Kâbusun Yeni Adı Kappa Varyantı !Kâbusun Yeni Adı Kappa Varyantı !
Son Dakika ! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Zirvesinde KonuşuyorSon Dakika ! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Zirvesinde Konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’ya Suç DuyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu’ya Suç Duyurusu
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.