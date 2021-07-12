Rizespor Başkanı Tahir Kıran ” Rize Spor Efsanesini Yarınlara Taşımak İstiyoruz” dedi

” Rize Spor efsanesini yarınlara taşımak istiyoruz” dedi
Başkan Kıran hak edilen yerde artık bizde varız. dedi
Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıktıklarının altını
çizen Kıran “Bu camianın menfaatlerini ön planda tutmak
ve geleceğini inşa etmek amacıyla yola çıktık. Rizespor’u
sadece Rize iline sıkışıp kalmaktan kurtaracağız ve bu
büyük camiayı zamana taşıyacağız. Rizespor camiasını, hem
saha içinde hem saha dışında en iyi şekilde temsil edeceğiz.
Rizespor’da köklü bir değişim için sahaya çıkıyoruz. Bir
araya gelmek birlikteliğin başlangıcıdır. Rizespor efsanesini
yarınlara taşıyabilmek büyük başarılara imza atabilmek ve
amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte, omuz omuza
yürüyebilmek gerekir. Bugün burada, Rizesporluların bu
büyük buluşması birliğin beraberliğin bir timsalidir. Bu
salon bunun en büyük şahididir. Bu birlik kuru bir kalabalık
değildir. Bizleri bu büyük buluşmaya taşıyan bir ülkümüz,
birlikteliğimizi sağlayan son derece sağlam bir omurgamız
var. Bu omurga, bizleri sarsılmaz bir bütün yapan
ilkelerimizdir. Kulübümüzü bütün branşlarda en yukarıya
taşımak ve özellikle lokomotifimiz olan futbolda başarımızı
arttırarak hak ettiğimiz payı almak; kulübümüzün haklarını
saha içinde ve dışında kısaca her zeminde korumak; kulüp
kaynaklarını, birikim ve imkânlarımızla birleştirerek,
taraftarlarımız ve şehrimiz için zenginliğe dönüştürmek biz
Rizespor’luların ortak ülküsüdür” ifadelerini kullandı.
Kıran açıklamasının devamında “Erişilebilir olmak,
Rizespor’un tüm paydaşları ve taraftarla iş birliği içinde
olmak, bütçesini Rizespor ihtiyaçları doğrultusunda,
istikamet ve politikaları için kullanmak, Karadeniz’de büyük
bir güç, ligimizde vazgeçilmez bir takım olmak, nefret
edilen değil sempati duyulan bir spor kulübü olmak, hesap
verebilir ve hesap sorabilir olmak, bunlar ben ve ekibimin
ilkeleridir. Ülkümüz, düsturumuz ve ilkelerimiz bize Rize’nin
ve Rizespor’un sorumluluğunu yüklerken, aynı zamanda
Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkilerimizde spor
ahlakından tavizsiz hareket için bir yön vermektedir”
şeklinde konuştu.
Başkan Tahir Kıran’ın yönetiminde ise şu isimler yer aldı:
Mustafa Yazıcı, Niyazi Mete, Ali Haydar Er, Yusuf Ziya Alim,
Selim Selimoğlu, Ahmet Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin,
Bilgehan Bayramoğlu