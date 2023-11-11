Robert De Niro 1,2 milyon dolar ödeyecek

Eski asistanı tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Robert De Niro’nun davası sonuçlandı. Mahkeme jürisinin kararıyla, Robert De Niro’nun eski kişisel asistanına 1,2 milyon doların üstünde tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkemede, De Niro’nun, asistanını zehirli bir çalışma ortamına maruz bırakmaktan sorumlu olduğu tespit edildi.
41 yaşındaki Graham Chase Robinson, De Niro’yu 2008’den 2019’daki istifasına kadar çalıştığı süre boyunca iş yerinde tacizle suçlamış ve cinsel açıdan uygunsuz davranışlara maruz kaldığını iddia etmişti.
Jüri, De Niro’nun istismardan kişisel olarak sorumlu olmadığını tespit ederken, şirketi Canal Productions’ın eski asistanı Graham Chase Robinson’a karşı cinsiyet ayrımcılığı ve misilleme yaptığını ve ona 632 bin 142 dolar tutarında iki ödeme yapması gerektiğini söyledi.
İki hafta süren duruşmada üç gün hazır bulunan ve iki gün tanık kürsüsüne çıkan 80 yaşındaki De Niro, Nisan 2019’da istifa etmesinden sonra eski asistanı Robinson’ın açtığı davada karar okunduğunda mahkeme salonunda değildi. Robinson ise kararı avukatlarına sarılarak kutladı.
“YAZIKLAR OLSUN SANA!”
De Niro’nun da katıldığı duruşmalarda ünlü oyuncu eski asistanına “Yazıklar olsun sana!” diye bağırmıştı. Duruşma sırasında Robinson, De Niro ve kız arkadaşı Tiffany Chen’in, bir zamanlar sevdiği işi kabusa dönüştürmek için ona karşı birlik olduklarını ifade etmişti. De Niro ise tanık kürsüsüne çıktığında, Robinson’un maaşını yıllık 100 bin dolardan 300 bin dolara çıkardığını ve sorumlulukları büyük ölçüde aynı kalmasına rağmen onun talebi üzerine üretim ve finanstan sorumlu başkan yardımcılığına yükselttiğini söylemişti.
De Niro, işten ayrıldığında Robinson’un kendisinden yaklaşık 85 bin dolarlık havayolu mili çaldığını, güvenine ihanet ettiğini ve sağduyuyu kullanma ve her zaman doğru olanı yapma yönündeki yazılı olmayan kurallarını ihlal ettiğini öne sürmüştü.
“HER ŞEYİMİ KAYBETTİM”
Robinson ise kendisini bunaltan ve dibe vurmuş gibi hissetmesine neden olan duygusal ve zihinsel bir çöküntü sırasında işinden ayrıldığını ifade etmiş, 638 işe başvurmasına rağmen dört yıldır çalışmadığını söylemişti.
“Sosyal bir hayatım yok. Çok aşağılandım, utanıyorum ve kendimi çok yargılanmış hissediyorum” diyen eski asistan mahkemede, “Bir bakıma o kadar zarar görmüş hissediyorum ki… Hayatımı kaybettim. Kariyerimi kaybettim. Finansal bağımsızlığımı kaybettim. Her şeyi kaybettim” demişti.