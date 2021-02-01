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Son Dakika ! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Zirvesinde Konuşuyor

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Son Dakika ! Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik Zirvesinde Konuşuyor
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12 Temmuz 2021 - 15:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Türkiye Gençlik Zirvesi’ne katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından satırbaşları:

Sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir köşesindeki gençlere selamlarımı gönderiyorum. Dün 26.’ncı yıldönümünü andığımız Srebrenitsa Soykırımı’nda andığımız Boşnak kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. 26 yıla rağmen vahşice katledilen  8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Merhum Aliya’nın dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. Sizler de takip ediyorsunuz Avrupa’sından Kanada’sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

GENÇLERİ TANIMAK YERİNE GENCİ TANIMLAMAYA ÇALIŞIYORLAR

88 üyesi ve 150 paydaşı ile gençlik alanında ülkemizin en kuşatıcı işbirliği zemini olan bu platform hayata geçirdiği projelerle önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Platform ayrıca dergiler, yurtlar, burslarla gençlerimize eğitim hayatlarında destek olmaktadır. Milli ve manevi değerleri gözeten STK’lara yönelik algı operasyonlarının artttığı dönemde platform bünyesinde oluşturulan dayanışmayı önemli buluyorum. Siyasette de sivil toplumda da başarının anahtarı birlik, beraberliktir. Asıl güç sayıda çoklukta değil kalitededir, niteliktedir. STK’ların hayırda yarışırken öbür tarafta güç birliği yapması çok değerlidir. Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet gençleri tanımak yerine genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor. Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya hakkı yoktur. Gençleri kazanmak için önce onları dinlemek, onlara kulak vermek, onlarla duygudaşlık gerekir.

UFKU VE VİZYONU AÇIK PIRIL PIRIL GENÇLERE SAHİBİZ

Bir süredir ülkemizin farklı köşelerinden genç kardeşlerimizi Millet Kütüphanesi’nde ağırlıyoruz. Şimdiye kadar siyasetten dış politikaya kadar E-spor’dan teknolojiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerimizle fikir teatisinde bulunduk. Diyarbakırlı genç kardeşimiz Yusuf’un davetine icabetle en son buluşmamızı Diyarbakır Sur içinde gerçekleştirdik. Bir sonraki buluşmamızı inşallah Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, güçlenen Türkiye’nin vatandaşları olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin başarı grafiği yükseliyor.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ FARKLI ŞEKİLDE HEM İNŞA HEM DE İHYA EDECEKSİNİZ

Türkiye’nin Gençleri 2020 araştırması 34 ilden 8 bin 200 genci kapsaması ve sonuçları itibariyle ufuk açıcı bir çalışmadır. Bu rapor yol gösterici bir mahiyettedir.  Bu tablo bize gençlerin onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru şekilde hayatı, ülkesi ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Türkiye genelinde 9 olan gençlik merkezi sayısını 374’e ulaştırdık. Spor merkezi sayımızı 3915’e çıkardık. Üniversite sayımızı 76’dan 207’ye yükselttik. Seçilme yaşını önce 30’dan 25’e indirdik. Ardından da dedik ki biz madem ki Fatih’in nesilleri olarak hayata bakıyoruz, 18 yaşında İstanbul’un fethini gerçekleştiren Fatih’in torunlarına 18 yaşında oy kullanma hakkını verelim. Gençlerin enerjisini siyasete daha da fazlasıyla yükselttik. İnşallah gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız.
GENÇLERİN KANI ÜZERİNDEN KENDİLERİNE İKBAL DEVŞİRMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Her biriniz inşallah çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Bilimde, sanatta, sporda, teknolojide çığır açacak projelere inşallah sizler imza atacaksınız. Sizlerden sabırla, yılmadan inandığınız değerler uğruna mücadele etmenizi istiyorum. Çanakkale Zaferi’nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz vardınız, inşallah bundan sonraki destanları da siz yazacaksınız. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz. Kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da sizler olacaksınız.

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