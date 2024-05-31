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Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı getirildi

Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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31 Mayıs 2024 - 16:19

Efe Önbilgin’den Deniz Akkaya’ya konuşma yasağı.

15 yaşındaki kızı Ayşe’nin telefonunu almak isteyince kendisine saldırıp balkona kilitlediği iddia eden eski manken Deniz Akkaya’nın çocuğunun babası Efe Önbilgin, mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu.

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Mahkeme, Akkaya’nın 1 ay boyunca Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin’e yönelik söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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46 yaşındaki Akkaya karara uymazsa 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacak.

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Soruşturma kapsamında ifade veren Ayşe Önbilgin ifadesinin ardından Adli Tabipliğe sevk edildi. Önbilgin için suçun cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olup olmadığına ilişkin rapor düzenlendi.

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Deniz Akkaya, X hesabından kızı Ayşe Önbilgin’in hakkında korkunç açıklamalar yapmıştı. Akkaya, Efe Önbilgin hakkında da ‘kara para suçlamasında’ bulunmuştu. Akkaya’nın babası Muzaffer Akkaya ise torununun velayetinin kendisine verilmesini istedi.

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