Rihanna, Babasının Cenazesinde Ailesiyle Son Vedasını Gerçekleştirdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, 31 Mayıs 2025 tarihinde hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için düzenlenen cenaze törenine Barbados’ta katıldı. Törene sevgilisi A$AP Rocky ve çocukları RZA ile Riot da eşlik etti. Barbados’un başkenti Bridgetown’da düzenlenen cenazede Rihanna’nın beyaz kıyafet tercih etmesi, yas tutarken aynı zamanda barışı ve huzuru simgelediği şeklinde yorumlandı.

Cenaze töreni, Garfield Sobers Gymnasium’da gerçekleştirildi ve ardından Ronald Fenty’nin naaşı Coral Ridge Memorial Gardens’a defnedildi. Rihanna’nın, yıllar boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşadığı babasıyla son yıllarda barış içinde olduğu ve aile bağlarını yeniden güçlendirdiği biliniyordu.

Ronald Fenty, pankreas kanseri, zatürre ve solunum yetmezliği gibi sağlık sorunları nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetmişti. Rihanna’nın çocuklarıyla birlikte törende bulunması, aile bağlarının gücünü ve babasına duyduğu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.