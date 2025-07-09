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AFRA SARAÇOĞLU’NUN SET MASRAFLARI OLAY OLDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Afra Saraçoğlu’nun başrolünde yer aldığı Disney Plus dizisi Pera için yaptırdığı imaj değişikliği büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncunun kuaför ve tırnak masrafları, set çalışanları arasında şaşkınlık yarattı.

Ünlü oyuncunun saç rengini sarıdan koyu tona dönüştürmesi için kuaföre tam 134 bin TL ödendiği öğrenildi. Bununla da kalmayıp, dizideki karakteriyle uyumlu günlük özel tırnak uygulamaları için ise 4 bin 750 TL daha harcandı. Toplamda yaklaşık 138 bin 750 TL’lik bu masraf sosyal medyada da geniş yankı buldu. Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç’ın başrolünü paylaştığı Pera dizisi 8 bölümlük mini dizi formatında izleyiciyle buluşacak.

AFRA SARAÇOĞLU’NUN SET MASRAFLARI OLAY OLDU
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