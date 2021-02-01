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Hande Yener’in hamam pozları nefes kesti!

Hande Yener’in hamam pozları nefes kesti!
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18 Aralık 2021 - 11:59

Hande Yener’in hamam pozları nefes kesti!

Cesur sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hande Yener, hamamda verdiği pozlarla nefes kesti.

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 1

Şarkıcı Hande Yener sosyal medya hesabından aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 2

Cesur sahne kıyafetleri ile isminde sıkça söz ettiren Hande Yener, yine çok konuşulacak bir tercih yaptı.

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının klibinde giydiği kalça dekolteli kıyafet ile çok konuşulan Hande Yener bu kez hamama girdi.

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 4

Kendisi için hazırlanan 3 bin dolarlık swarovski saç ile objektiflerin karşısına geçen ünlü popçu, 2021’e damga vuran pozlarla veda etti.

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 5

İşte Hande Yener’in hamamda verdiği o pozlar…

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 6
Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 7

Hande Yener'in hamam pozları nefes kesti! - Sayfa 18

 

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