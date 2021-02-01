Hande Yener’in hamam pozları nefes kesti!
Cesur sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hande Yener, hamamda verdiği pozlarla nefes kesti.
Şarkıcı Hande Yener sosyal medya hesabından aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Cesur sahne kıyafetleri ile isminde sıkça söz ettiren Hande Yener, yine çok konuşulacak bir tercih yaptı.
Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısının klibinde giydiği kalça dekolteli kıyafet ile çok konuşulan Hande Yener bu kez hamama girdi.
Kendisi için hazırlanan 3 bin dolarlık swarovski saç ile objektiflerin karşısına geçen ünlü popçu, 2021’e damga vuran pozlarla veda etti.
İşte Hande Yener’in hamamda verdiği o pozlar…