MICHAELA’DAN OLAY YARATACAK YENİ BOMBALAR

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro, sanat dünyası ile ilgili kehanetlerine yenilerini ekledi.
İşte okuyunca çok şaşıracağınız o açıklamalar…
İsabetli öngörüleri ile herkesin konuştuğu ödüllü astrolog Michaela, sanat dünyasından haberler
vermeye devam ediyor. Astro’nun yeni kehanetleri yine ses getirecek.
EBRU GÜNDEŞ AYRILACAK
-Ebru Gündeş ve genç işadamı sevgilisi Rassan, çok yakın bir tarihte ayrılacak. Ebru Hanım, 1974
doğumlu ve Terazi burcu. Ressan Bey ile gezegen uyumlarına baktığımda, aralarında çok sert açılar ve
uyumsuzluklar görüyorum. Rassan Bey’e geçen yıl bakım yapmıştım. Doğum haritasını iyi biliyorum.
Ebru Hanım zaten çok sevdiğim bir danışanım. O çok ketum, ne istediğini bilen, güçlü ve sert mizaçlı
bir kadın! Ressan Bey’in harikatısına baktığımda ise; çok beyefendi, çapkın bir profil. Aynı zamanda bu
profile sahip olan kişiler şöhret olma eğilimindedir. Kişinin yaşı ve vasfı önemli değildir. Üne kavuşmak
için elindeki bütün imkanları ortaya koyarlar. Bu durumda olan birinin de Ebru Hanım’la uzun vadeli
bir ilişki içerinde olacağını düşünmüyorum. Zaten Yay burcu dolunayındayız! Yani her an her şey
büyüyüp en ufacık bir sinek bile mide bulandırıp ilişkiyi bitirebilir!
SİBEL CAN EVLENİYOR
-Sibel Can’ın haritasına baktığımda ise, ona evlilik gördüm. Sibel Hanım, malum beyefendi ile bu yıl
içinde nikah masasına oturacak! Fakat bu evliliğe çocukları büyük tepki gösterecek. Bir şekilde onları
ikna etmeyi başaran Sibel Can, artık ömrünün sonuna kadar bu beyefendi ile olup mutluluğu
yakalayacak. Her ilişkide pürüzler olabilir ama onlar birbirlerine son derece sevgi dolu yaklaşacak.
Onlarca dedikoduya rağmen bu ilişki bitmediyse daha da bitmez, Allah’ın izni ile!
SEDA SAYAN’A BAŞKA KOCA YOK!
-Seda Sayan, en beğendiğim ve takdir ettiğim sanatçılardan biri. Evliliğindeki yaş farkı hiç önemli değil
ama beyefendinin haritasına baktığımda uzun soluklu bir evlilik görmüyorum. Çağlar Bey, evliliğinde
de, işinde de başarılı olamayacak. Maalesef bu evlilik sadece 2022 ile sınırlı. Evlilik bitince
beyefendinin şöhret macerası da sona erecek! Seda Hanım, artık son noktayı koyup ömrünün sonuna
kadar bekar kalmayı seçecek. Kendini işine ve ailesine adayıp servetine servet katacak. Bu arada Seda
Hanım’ın üzerinde negatif blokaj çok fazla. Bu yüzden ilişkilerini yürütemiyor.