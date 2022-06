MICHAELA’DAN OLAY YARATACAK YENİ BOMBALAR

Dünyaca ünlü ödüllü astrolog Michaela Astro, sanat dünyası ile ilgili kehanetlerine yenilerini ekledi.

İşte okuyunca çok şaşıracağınız o açıklamalar…

İsabetli öngörüleri ile herkesin konuştuğu ödüllü astrolog Michaela, sanat dünyasından haberler

vermeye devam ediyor. Astro’nun yeni kehanetleri yine ses getirecek.

EBRU GÜNDEŞ AYRILACAK

-Ebru Gündeş ve genç işadamı sevgilisi Rassan, çok yakın bir tarihte ayrılacak. Ebru Hanım, 1974

doğumlu ve Terazi burcu. Ressan Bey ile gezegen uyumlarına baktığımda, aralarında çok sert açılar ve

uyumsuzluklar görüyorum. Rassan Bey’e geçen yıl bakım yapmıştım. Doğum haritasını iyi biliyorum.

Ebru Hanım zaten çok sevdiğim bir danışanım. O çok ketum, ne istediğini bilen, güçlü ve sert mizaçlı

bir kadın! Ressan Bey’in harikatısına baktığımda ise; çok beyefendi, çapkın bir profil. Aynı zamanda bu

profile sahip olan kişiler şöhret olma eğilimindedir. Kişinin yaşı ve vasfı önemli değildir. Üne kavuşmak

için elindeki bütün imkanları ortaya koyarlar. Bu durumda olan birinin de Ebru Hanım’la uzun vadeli

bir ilişki içerinde olacağını düşünmüyorum. Zaten Yay burcu dolunayındayız! Yani her an her şey

büyüyüp en ufacık bir sinek bile mide bulandırıp ilişkiyi bitirebilir!

SİBEL CAN EVLENİYOR

-Sibel Can’ın haritasına baktığımda ise, ona evlilik gördüm. Sibel Hanım, malum beyefendi ile bu yıl

içinde nikah masasına oturacak! Fakat bu evliliğe çocukları büyük tepki gösterecek. Bir şekilde onları

ikna etmeyi başaran Sibel Can, artık ömrünün sonuna kadar bu beyefendi ile olup mutluluğu

yakalayacak. Her ilişkide pürüzler olabilir ama onlar birbirlerine son derece sevgi dolu yaklaşacak.

Onlarca dedikoduya rağmen bu ilişki bitmediyse daha da bitmez, Allah’ın izni ile!

SEDA SAYAN’A BAŞKA KOCA YOK!

-Seda Sayan, en beğendiğim ve takdir ettiğim sanatçılardan biri. Evliliğindeki yaş farkı hiç önemli değil

ama beyefendinin haritasına baktığımda uzun soluklu bir evlilik görmüyorum. Çağlar Bey, evliliğinde

de, işinde de başarılı olamayacak. Maalesef bu evlilik sadece 2022 ile sınırlı. Evlilik bitince

beyefendinin şöhret macerası da sona erecek! Seda Hanım, artık son noktayı koyup ömrünün sonuna

kadar bekar kalmayı seçecek. Kendini işine ve ailesine adayıp servetine servet katacak. Bu arada Seda

Hanım’ın üzerinde negatif blokaj çok fazla. Bu yüzden ilişkilerini yürütemiyor.