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ÜNLÜ OYUNCU HANDE ATAİZİ, ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü oyuncu Hande Ataizi, yedi yıl önce boşandığı Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey’e karşı nafaka artırımı talebiyle İstanbul Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Ataizi, oğulları Leon’un artan eğitim ve yaşam giderlerini gerekçe göstererek mevcut nafakanın yetersiz kaldığını savundu.

Mevcut Nafaka Yetersiz Kaldı

Hande Ataizi ile Benjamin Harvey, 2012 yılında evlenmiş ve 2018’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Boşanma protokolüne göre Leon’un velayeti Ataizi’ne verilmiş, Harvey’in ise aylık 1500 dolar nafaka ödemesi kararlaştırılmıştı. Kur farkıyla bu miktar günümüzde 1790 dolara, yani yaklaşık 72 bin TL’ye yükseldi.

Ataizi, mahkemeye sunduğu dilekçede oğlunun eğitim gördüğü okul, yaşadığı semt ve sosyal çevresi gibi faktörlerin masrafları ciddi şekilde artırdığını belirtti. Bu gerekçeyle aylık nafakanın 300 bin TL’ye çıkarılmasını talep etti.

ÜNLÜ OYUNCU HANDE ATAİZİ, ESKİ EŞİNE DAVA AÇTI!
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