Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı!

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Dünya Kupası maçlarının olduğu haftada son durum belli oldu.

İşte Prime Time’da 11 – 17 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…