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Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı!

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı!
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21 Aralık 2022 - 16:44
Her hafta kıyasıya mücadelenin yaşandığı reyting listesinde son hafta zirveye yerleşen dizi belli oldu. İşte Prime Time’da geçen hafta Türkiye’nin en çok izlediği diziler…

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Dünya Kupası maçlarının olduğu haftada son durum belli oldu.

İşte Prime Time’da 11 – 17 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 2

10- Ben Bu Cihana Sığmazam (S01 – B13) – 6,54

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 3

9- Kardeşlerim (S03 – B72) – 6,78

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 4

8- Aldatmak (S01 – B13) – 6,84

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 5

Teşkilat ve Yargı dizileri 7 reyting sınırını aştı.

7- Teşkilat (S03 – B57) – 7,28

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 6

6- Yargı (S02 – B47) – 7,90

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 7

5- Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 – B37) – 7,98

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 8

4- Camdaki Kız (S03 – B61) – 8,15

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 9

ATV’nin dördüncü sezonuyla ekranlara gelen dizisi Kuruluş Osman hafif oranda düştüğü haftada üçüncü sıradaki yerini korudu.

3- Kuruluş Osman (S04 – B108) – 8,60

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 10

Dünya Kupası nedeniyle yayına üç hafta ara veren Gönül Dağı dönüşünü ikinci sırada yaptı.

2- Gönül Dağı (S03 – B78) – 10,54

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 11

Kısa sürede çift haneli reytinglere ulaşan Yalı Çapkını iki puanlık dikkat çekici artış yaşadığı haftada bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaştı.

1- Yalı Çapkını (S01 – B13) – 13,08

 

Öte yandan geçtiğimiz hafta iki yeni dizi başladı.

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 13

 

Show TV’nin yeni dizisi Sipahi pazartesi günü 4,49 reytingle dokuzuncu sırada başladı.

 

Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı! Fark atıp zirveye yerleşti… - Sayfa 14

Fox TV dizisi Hayatımın Şansı ise çarşamba günü ilk bölümünde 3,75 reytingle onuncu sırada yer aldı.

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