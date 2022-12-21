Reyting listesi altüst oldu! İlk sıra herkesi şaşırttı!

Hafta boyunca Prime Time’da izleyiciyle buluşan yerli dizilerden en çok izlenen 10 yapım belli oldu. Dünya Kupası maçlarının olduğu haftada son durum belli oldu.
İşte Prime Time’da 11 – 17 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok reyting alan yerli diziler ve reyting tablosuna dair tüm detaylar…
10- Ben Bu Cihana Sığmazam (S01 – B13) – 6,54
9- Kardeşlerim (S03 – B72) – 6,78
8- Aldatmak (S01 – B13) – 6,84
Teşkilat ve Yargı dizileri 7 reyting sınırını aştı.
7- Teşkilat (S03 – B57) – 7,28
6- Yargı (S02 – B47) – 7,90
5- Alparslan: Büyük Selçuklu (S02 – B37) – 7,98
4- Camdaki Kız (S03 – B61) – 8,15
ATV’nin dördüncü sezonuyla ekranlara gelen dizisi Kuruluş Osman hafif oranda düştüğü haftada üçüncü sıradaki yerini korudu.
3- Kuruluş Osman (S04 – B108) – 8,60
Dünya Kupası nedeniyle yayına üç hafta ara veren Gönül Dağı dönüşünü ikinci sırada yaptı.
2- Gönül Dağı (S03 – B78) – 10,54
Kısa sürede çift haneli reytinglere ulaşan Yalı Çapkını iki puanlık dikkat çekici artış yaşadığı haftada bugüne kadarki en yüksek reytingine ulaştı.
1- Yalı Çapkını (S01 – B13) – 13,08
Öte yandan geçtiğimiz hafta iki yeni dizi başladı.
Show TV’nin yeni dizisi Sipahi pazartesi günü 4,49 reytingle dokuzuncu sırada başladı.
Fox TV dizisi Hayatımın Şansı ise çarşamba günü ilk bölümünde 3,75 reytingle onuncu sırada yer aldı.