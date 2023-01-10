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YAPIMCI ARAYA GİRDİ GERĞİNLİK BİTTİ

YAPIMCI ARAYA GİRDİ GERĞİNLİK BİTTİ
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10 Ocak 2023 - 17:12

Ekranların yeni dizisi Ego dizisinde partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında sette “Geç kaldın” tartışması yaşandı. Duymaz’ın bu olaydan sonra Pamuk’u takipten çıktığı iddia edildi.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 1

Çarpışma dizisinde çift olara çok beğenilen Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz Ego dizisinde yeniden partner oldular. Konusuyla ilgi çeken dizinin çekimlerinde ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 2

TAKİBİ BIRAKTI
Güzel oyuncu pazar günü yapılan çekimlere geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında tartışma yaşandı. Duymaz daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkardı.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 3

BARIŞTILAR
TV100’ün haberine göre sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 4

Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 5

Duymaz’ın daha sonra partnerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 6

Ancak bugün yapımcı Efe İrvül’ün iki oyuncuyu barıştırdığı öğrenildi. Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ı takip etmeye devam ediyor.

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 7

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 8

Dizi setinde gergin anlar! Güzel oyuncu geç kalınca başrol sinirden çılgına döndü - Sayfa 9

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