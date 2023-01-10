YAPIMCI ARAYA GİRDİ GERĞİNLİK BİTTİ

Ekranların yeni dizisi Ego dizisinde partner olan Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk arasında sette “Geç kaldın” tartışması yaşandı. Duymaz’ın bu olaydan sonra Pamuk’u takipten çıktığı iddia edildi.

Çarpışma dizisinde çift olara çok beğenilen Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz Ego dizisinde yeniden partner oldular. Konusuyla ilgi çeken dizinin çekimlerinde ise şaşırtan bir gelişme yaşandı.

TAKİBİ BIRAKTI

Güzel oyuncu pazar günü yapılan çekimlere geç kaldı. Bu duruma sinirlenen Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk arasında tartışma yaşandı. Duymaz daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkardı.

BARIŞTILAR

TV100’ün haberine göre sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının hemen dikkatini çekti.