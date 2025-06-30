Cannes Tatilinde Defne Samyeli ve Kızları Büyüledi!

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu ile birlikte Fransa’nın gözde tatil beldesi Cannes’da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşımlar, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Defne Samyeli’nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu ve 20 yaşındaki kızı Derin Talu, güzellikleri ve şıklıklarıyla dikkat çekti. Ailecek verdikleri pozlar, hem zarafetleriyle hem de tatil şıklıklarıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Samyeli ve kızlarının Cannes sahilinde çektirdiği kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Özellikle estetik görünümleri ve uyumlu stilleriyle öne çıkan aile, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı. “Genetik mucize”, “Stil sahibi bir aile”, “Hepsi birbirinden güzel” gibi ifadelerle desteklenen yorumlar, fotoğrafların ne kadar beğenildiğini gösterdi.

Defne Samyeli’nin yıllara meydan okuyan fiziği ve genç kızlarıyla olan uyumu da takipçiler tarafından sıkça dile getirildi. Tatil kareleri, magazin basınında ve sosyal medya platformlarında kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.