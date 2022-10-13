Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ramos’un eşi, “30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?” sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı

Ramos’un eşi, “30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?” sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı
0 views
13 Ekim 2022 - 14:47

Paris Saint-Germain forması giyen Sergio Ramos’un eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, dünyaca ünlü futbolcu ile aşk hayatlarına ilişkin verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 1

Yıllarca formasını giydiği Real Madrid’den ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain’in yolunu tutan Sergio Ramos, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.

123

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 2

Dünyaca ünlü futbolcunun eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, Ramos ile olan cinsel hayatlarına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

223

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 3

“HER GÜN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUZ”

Movistar+’ın en başarılı programlarından biri olan La Resistencia’ya konuk olan Pilar Rubio verdiği röportajda kendisine sorulan “Son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?” sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verirken, “Her gün! Madrid’de olduğum günler dışında Paris’teysem her gün yapıyoruz. Çocuklarımızı 21.30’da yatırırız ve sonra Sergio ile baş başa kalırız. Cinsel ilişki hayattır.” dedi.

323

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 4

“HESABIMDA 52 BİN EURO VAR”

Banka hesabında ne kadar olduğu da sorulan Rubio, çek hesabında 52 bin euro para bulunduğunu açıkladı.

423

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 5

Programın sunucusu ise bu miktarı az bularak rakama inanmazken gülerek, “Tarihin en büyük yalanı” ifadelerini kullandı.

523

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 6
623

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 7
723

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 8
823

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 9
923

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 10
1023

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 11
1123

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 12
1223

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 13
1323

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 14
1423

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 15
1523

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 16
1623

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 17
1723

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 18
1823

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 19
1923

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 20
2023

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 21
2123

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 22
2223

Ramos'un eşi, "30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı - Sayfa 23

2323

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı…Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı…
ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ’BAŞÖRTÜSÜ’ TARTIŞMASINA TEPKİ!ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ’BAŞÖRTÜSÜ’ TARTIŞMASINA TEPKİ!
NURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTINURGÜL YEŞİLÇAY, İRAN’DA YAŞADIKLARINI ANLATTI
Megastar Tarkan’dan dev anlaşma! Bir gecede servet kazanacak…Megastar Tarkan’dan dev anlaşma! Bir gecede servet kazanacak…
Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!Sünnet derisinden estetik yaptırmıştı! Selen Görgüzel’in ‘ayı kanı’ itirafı dumur etti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aylin Coşkun’dan 10 bin dolar iddiası! “Sinan Akçıl paramın üstüne yattı”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Asgari ücret ve EYT için bir açıklama daha! Bakan Bilgin’den heyecan yaratan sözler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni sevgilisi ortaya çıkmıştı! Zeynep Bastık koltukta sere serpe poz verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eşinin rapçiden hamile kaldığı iddia edilmişti! Icardi gece yarısı canlı yayın açtı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ramos’un eşi, “30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?” sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arkas Spor’a Kübalı takviye! Angel Suarez Perez…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sözleşmeliler ne zaman kadroya geçecek? Sözleşmelilerin kadroya geçiş süreci hakkında ‘tek tip’ açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Mevzuattan detaylar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Akasya gamı nedir, faydaları nelerdir?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TOKİ ARSA ÖDEME PLANI: TOKİ arsa fiyatları ve taksitleri ne kadar, ödeme planı nasıl? Arsa satışı için peşinat ücreti belli oldu mu?
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray’da opsiyon gerçekleri! Juan Mata ve Seferovic…Ekim 6, 2022-9:31 am
THY uçağının lastiği patladıEkim 6, 2022-9:30 am
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece!Ekim 6, 2022-9:24 am
Ünlü oyuncu katil olmuştu… Alec Baldwin’den flaş adım!Ekim 6, 2022-9:20 am
Kılıçdaroğlu: Aday belirlenen kuralların dışına çıkmayacakEkim 4, 2022-9:58 am
Son dakika… THY’den yeni ucuz bilet kampanyasıEkim 4, 2022-9:57 am
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi sonrası radikal öneri!Ekim 4, 2022-9:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !