Ramos’un eşi, “30 günde kaç kez ilişkiye girdiniz?” sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı

Paris Saint-Germain forması giyen Sergio Ramos’un eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, dünyaca ünlü futbolcu ile aşk hayatlarına ilişkin verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.
Yıllarca formasını giydiği Real Madrid’den ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain’in yolunu tutan Sergio Ramos, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi.
Dünyaca ünlü futbolcunun eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, Ramos ile olan cinsel hayatlarına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.
“HER GÜN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUZ”
Movistar+’ın en başarılı programlarından biri olan La Resistencia’ya konuk olan Pilar Rubio verdiği röportajda kendisine sorulan “Son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?” sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verirken, “Her gün! Madrid’de olduğum günler dışında Paris’teysem her gün yapıyoruz. Çocuklarımızı 21.30’da yatırırız ve sonra Sergio ile baş başa kalırız. Cinsel ilişki hayattır.” dedi.
“HESABIMDA 52 BİN EURO VAR”
Banka hesabında ne kadar olduğu da sorulan Rubio, çek hesabında 52 bin euro para bulunduğunu açıkladı.
Programın sunucusu ise bu miktarı az bularak rakama inanmazken gülerek, “Tarihin en büyük yalanı” ifadelerini kullandı.
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