ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN ’BAŞÖRTÜSÜ’ TARTIŞMASINA TEPKİ!

Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan ve gündeme ilişkin paylaşımlarıyla bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar, siyasette başlayan ‘başörtüsü’ tartışmasına tepki gösterdi.

Gökbakar, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin bulunduğu güncel sosyoekonomik durumda, ‘başörtüsünün’ tartışmaya açılmasına sert çıktı.

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‘ENFLASYON YÜZDE 187, AÇLIK SINIRI 7 BİN 500 TL…’

Ünlü komedyen, Twitter’da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar bu arada, özür dileyerek bir araya gireyim; enflasyon yüzde 187, açlık sınırı 7 bin 500 TL, dolar 18.55, sığınmacılar 10M+, gençler işsiz, liyakatsizlik tavan, eğitim ve adalet bitik, insan hakları zorda, yolsuzluk gani. Pardon böldüm siz devam edin buyrun, başörtüsü diyordunuz…”