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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI BELLİ OLDU

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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O Ses Türkiye’nin geleneksel yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler sahne alacak. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan programda, oyuncular ve şarkıcılar performans sergileyecek.

Katılacak Ünlü İsimler

  • Beril Pozam ve Ersin Arıcı: “Yalı Çapkını” dizisinin başarılı oyuncuları.
  • Sıla Türkoğlu: “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sevilen oyuncusu.
  • Doğukan Güngör: Başarılı oyuncu ve şarkıcı.

Bu isimlerin yanı sıra, diğer ünlü konukların da programa katılması bekleniyor.

Program Detayları

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programda, ünlü konuklar seçtikleri şarkıları seslendirecek ve eğlenceli anlar yaşanacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI BELLİ OLDU
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