O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI BELLİ OLDU

O Ses Türkiye’nin geleneksel yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler sahne alacak. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan programda, oyuncular ve şarkıcılar performans sergileyecek.
Katılacak Ünlü İsimler
- Beril Pozam ve Ersin Arıcı: “Yalı Çapkını” dizisinin başarılı oyuncuları.
- Sıla Türkoğlu: “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sevilen oyuncusu.
- Doğukan Güngör: Başarılı oyuncu ve şarkıcı.
Bu isimlerin yanı sıra, diğer ünlü konukların da programa katılması bekleniyor.
Program Detayları
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programda, ünlü konuklar seçtikleri şarkıları seslendirecek ve eğlenceli anlar yaşanacak.
Kaynak: https://www.medyaradar.net/