O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI BELLİ OLDU

O Ses Türkiye’nin geleneksel yılbaşı özel bölümünde, ünlü isimler sahne alacak. 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan programda, oyuncular ve şarkıcılar performans sergileyecek.

Katılacak Ünlü İsimler

Beril Pozam ve Ersin Arıcı : “Yalı Çapkını” dizisinin başarılı oyuncuları.

: “Yalı Çapkını” dizisinin başarılı oyuncuları. Sıla Türkoğlu : “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sevilen oyuncusu.

: “Kızılcık Şerbeti” dizisinin sevilen oyuncusu. Doğukan Güngör: Başarılı oyuncu ve şarkıcı.

Bu isimlerin yanı sıra, diğer ünlü konukların da programa katılması bekleniyor.

Program Detayları

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programda, ünlü konuklar seçtikleri şarkıları seslendirecek ve eğlenceli anlar yaşanacak.

Kaynak: https://www.medyaradar.net/