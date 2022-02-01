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Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren itiraflar! “Görümcem ile ilişkim var, oğlum…”

Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren itiraflar! “Görümcem ile ilişkim var, oğlum…”
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25 Mart 2022 - 16:27

Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren itiraflar! “Görümcem ile ilişkim var, oğlum…”

Son olarak Fulya ile Umudun Olsun programında yer alan psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Takipçilerinin özel hayatlarına dair yaptığı itirafları da yayınlayan Ezmeci, “Görümcem ile ilişkim var. Oğlum gördü ve ‘beni aranıza almazsanız herkese söylerim’ diyerek tehdit ediyor” itirafıyla şaşkına döndü.

Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 1

Hafta içi her gün FOX TV’de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 2

Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, akıllara durgunluk veren itirafları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 3

“KOCAMIN KARDEŞİYLE İLİŞKİM VAR, OĞLUM ARAMIZA KATILMAK İSTİYOR”

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin “Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 4

Oğlum bunu gördü ‘beni dahil etmezseniz herkese söylerim’ diyor ne yapmalıyım?” sorusunu paylaştı.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 5

Akıllara durgunluk veren soruya cevap veren Ezmeci, “Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım” dedi.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 6

“KOCAM SÜTÜMÜ EMMİ, BEBEĞE KALMADI”

Ezmeci, bir takipçisinin “2 ay önce doğum yaptım. Gece uyurken kocam sütümü emmiş, bebeğe kalmadı dedim ve kavga çıktı” demesi üzerine de “Başka içecek bir şey bulamadı herhalde. Bunu niye yaptığını sorun ve bunun sizi rahatsız ettiğini söyleyin” ifadelerini kullandı.

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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 7
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 8
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 9
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 10
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 11
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 12
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 13
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Psikolog Esra Ezmeci'ye akıllara durgunluk veren itiraflar! "Görümcem ile ilişkim var, oğlum..." - Sayfa 14

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