Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !

Ve Nisan 2016’da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı için tercüme yaptı. Amatör bir Salsa ve Bachata dansçısı olan Boyarskaya, bir videoda görüldüğü üzere Moskova’da MamboGROUP ile eğitim aldı.