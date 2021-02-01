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Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !

Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !
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30 Eylül 2021 - 15:57

Kullandığı psikolojik taktiklerle bilinen ve eski KGB ajanı olan Rus lider Vladimir Putin’in, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelere getirdiği çevirmenin asıl amacı ortaya çıktı. Putin, bir kez daha herkesi hayrete düşürdü.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Bu karedeki kadın, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in 2019’daki G20 toplantısında Donald Trump’ın dikkatini dağıtmak için getirdiği amatör salsa dansçısı olan tercümanı Daria Boyarskaya.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

36 yaşındaki Daria Boyarskaya, Japonya’nın Osaka kentinde dünya liderleri arasında düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere görevlendirildi ancak Putin’in onu aslında dil becerileri için işe almadığı iddia ediliyor.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Eski Beyaz Saray basın sekreteri Stephanie Grisham, yakında çıkacak kitabında, bunun yerine, uzun bacaklı esmerin, Donald Trump ile yaptığı görüşme sırasında, Putin tarafından bir ‘dikkat dağıtma’ görevi gördüğünü söyledi.

VARLIĞI ŞÜPHELİ BULUNDU

VARLIĞI ‘ŞÜPHELİ’ BULUNDU

Amatör bir salsa ve baçata dansçısı olan Boyarskaya, toplantı sırasında mavi bir kıyafetle, saçları aşağıya doğru süzülmüş bir halde dünya liderleriyle fotoğraflandı. New York Times’a göre, yönetimin Rusya uzmanı Fiona Hill, çift lisanlı Rus güzelin varlığını şüpheli buldu.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Grisham, “Toplantı başlarken Fiona Hill kulağıma eğildi ve bana, Putin’in çok çekici esmer bir kadın olan uzun saçlı, güzel yüzlü ve harika vücutlu olan tercümanını fark edip etmediğimi sordu” diye yazdı.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Eski Beyaz Saray sekreteri Grisham, “Bana, kadının Putin tarafından özellikle başkanımızın dikkatini dağıtmak için seçildiğinden şüphelendiğini söylemeye devam etti.” diyerek artan şüphelerin altını çizdi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Boyarskaya, sosyal medyasına göre AGİT Parlamenterler Meclisi ve Dışişleri Bakanlığı’nda düzenli olarak çalışıyor. En azından belli zamanlarda, meclisin de bulunduğu Viyana’da yaşadığına inanılıyor.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Osaka toplantısı sırasındaki kıyafeti, diğer birçok fotoğraftakine göre resmiydi. Fotoğrafların birinde, hayal gücüne çok az yer bırakan boncuklu bir elbise giymiş halde, bir rafın üzerinde anlamlı bir şekilde poz veriyor.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Bir diğerinde ise güzel çevirmen, dekolteli deri bir elbise içinde, boynu altın zincirlerle sarılmış ve tırnakları kırmızıya boyanmış olarak poz veriyor.

PUTİNİN SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

PUTİN’İN SÖZCÜSÜ İDDİALARI REDDETTİ

Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov, iddialara yanıt vererek Putin’in Boyarskaya’yı gizli bir silah olarak seçtiği haberlerinin doğru olmadığını söyledi ve devam etti: “Tercümanlar, Başkanlığın talebi üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından sağlanıyor ve Putin’in kendisi bu süreçte yer almıyor.”

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Aslında bu, Putin’in bir Amerikan başkanıyla yaptığı bir görüşmede tercüme yapması için Boyarskaya’yı ilk kullanışı değildi. Japonya’daki Trump-Putin görüşmelerinden önce, aynı tercüman 2016’da Çin’in Hangzhou kentinde Putin ile dönemin ABD başkanı Barack Obama arasında yapılan bir toplantıda da görevlendirilmişti.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Bu ve Putin ile Trump arasındaki 2019 görüşmesi, Boyarskaya’nın 2009’da mezun olduğu Rusya Herzen Devlet Pedagoji Üniversitesi’nin bir parçası olan St. Petersburg Konferans Tercümanlığı ve Çeviri Okulu (SCIT) tarafından kamuya açık bir şekilde kaydedildi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Rus çevirmen, daha önce Kaliningrad’daki Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde okudu. SCIT kayıtlarına göre, 23 Ekim 2018’de Moskova’da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile bir oturumda, Putin için çalıştı.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Ve Nisan 2016’da FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı toplantıda Rusya Devlet Başkanı için tercüme yaptı. Amatör bir Salsa ve Bachata dansçısı olan Boyarskaya, bir videoda görüldüğü üzere Moskova’da MamboGROUP ile eğitim aldı.

TRUMP, CIA YERİNE PUTİNİN TARAFINI TUTMUŞTU

TRUMP, CIA YERİNE PUTİN’İN TARAFINI TUTMUŞTU

Söz konusu Putin toplantısı, Trump’ın, Rusya’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale edip etmediği konusunda Amerikan istihbarat teşkilatlarının değil, Rusya başkanının yanında yer aldığı ünlü Helsinki zirvesinden 11 ay sonra gerçekleşti.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Temmuz 2018 toplantısında Trump, Putin’in ‘son derece güçlü ve güçlü’ bir şekilde, ABD seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarını reddettiğini söyledi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Japonya’daki 2019 toplantısında Trump, gazeteciler olmadan 90 dakika boyunca kapalı kapılar ardında bir araya gelmeden önce kameraların önünde Putin’i ‘seçime karışma’ diyerek şakacı bir şekilde azarladı ve parmağını salladı.

ESKİ MODELİ TACİZ ETMİŞTİ

ESKİ MODELİ TACİZ ETMİŞTİ

Yetişkin film yıldızı ve eski Playboy modeliyle girdiği ilişkiler, seçim kampanyasındaki skandallar, istifa fırtınaları derken ABD seçimlerine bir buçuk ay kala bu kez yeni bir rezalet patladı. İngiliz The Guardian gazetesi, özel haberiyle Başkan Donald Trump’ın ABD Açık tenis turnuvasında eski model Amy Dorris’e cinsel tacizde bulunduğunu duyurdu.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Gazeteye konuşan Dorris, 5 Eylül 1997 tarihinde Trump’ın özel locasındaki tuvaletin dışında kendisine saldırdığını söyledi. O dönem 24 yaşında olduğunu belirten model Amy Dorris, “Kaçmamam için tüm vücudumu kavradı, geri ittim. Bu kez bana daha sıkı sarıldı, elleri vücudumun her yerindeydi” deyip ekledi:

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

“Onun saldırısı altındaydım ve kurtulamıyordum. Trump’ı dişlerimle tekrar tekrar ittim ve sanırım dilini yaralamış olmalıyım.”

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Cinsel saldırının gerçekleştiği güne ait fotoğrafları The Guardian’la paylaşan ve 1997 yılında Trump’la birçok gün geçirdiğini belirten Amy Dorris, ABD liderinin o dönem ikinci karısı Marla Maples’le evli olduğunu anlattı:

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

“Erkek arkadaşın Jason Binn 5 Eylül günü beni Trump’la tanıştırdı, Manhattan’daki Trump Tower’da. Ardından Quenns’teki ABD Açık tenis maçına gittik. Trump’ın diğer arkadaşlarıyla birlikte kortu tepeden gören, lüks halılarla kaplı özel locaya geçtik. Lenslerimi nemlendirmek için tuvalete gittiğimde saldırıya uğradım.”

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Eski model Dorris’in The Guardian’a verdiği fotoğraflarda Trump’ın locasındaki konuklar arasında ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’un da olduğu görülüyor.

YETİŞKİN FİLM YILDIZI SKANDALI

YETİŞKİN FİLM YILDIZI SKANDALI

Trump, başkanlığı döneminde yetişkin film yıldızı Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal’la geçmişte yaşadığı ilişkiler nedeniyle zor günler geçirdi. Yetişkin filmlerinin oyuncusu ile Trump arasında yaşananlar, ilk kez 2011 yılında kamuoyuna yansıdı. Ekim 2011’de bir dergiye röportaj veren Daniels, o yıllarda yalnızca popüler bir işadamı olan Trump’la cinsel ilişki yaşadığını söyledi. Gerçek adı Stephanie Clifford olan kadının sözleri, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in dergiye dava açma tehdidi nedeniyle yayımlanmadı.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Ocak 2018’e gelindiğinde ise, Washington Post’un haberi gündeme bomba gibi düştü. Ünlü gazete, 12 Ocak tarihinde başkanlık seçimlerinden kısa süre önce porno yıldızına 130 bin dolar ödeme yapıldığını manşetten duyurdu. Habere göre, Hillary Clinton’la kıyasıya bir yarışa giren Trump’ın ekibi Daniels’a sus payı olarak parayı vermiş ve ödemeyi de avukat Cohen yapmıştı.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

ABD’yi çalkalayan haberi Cohen hemen yalanladı. Wall Street Journal ise paranın özel bir şirket aracılığıyla verildiğini haberleştirdi. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Dört gün sonra topa giren CNN International, Trump’ın bir numaralı destekçisi Fox News kanalından Diana Falzone’un ilişki hakkında yazdığı haberin yayınlanmadığını duyurdu. Haberde, porno yıldızının menajeri Gina Rodriguez’in verdiği ayrıntılar yer alıyordu.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

2011’deki röportajı tehdit nedeniyle sayfalarına taşıyamayan In Touch Weekly, skandalın patlamasıyla Daniels’ın sözlerininin tamamını yayınladı. Porno oyuncusu, bir yardım kuruluşunun Kaliforniya ve Nevada arasındaki Tahoe Gölü yakınlarında düzenlediği golf turnuvası sırasında Trump’la tanıştığını söyledi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Daha sonra yemeğe davet edilen kadın, Trump’la otel odasında buluştu. Daniels’ın anlatımına göre, odaya girdiğinde Trump pijamaları içinde koltuğa yayılmış televizyon izliyordu. İkili birlikte köpek balığı belgeseli seyretti, dehşete düşen Trump kadına dönüp “Umarım tüm köpek balıkları ölür” dedi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Porno yıldızı, odadaki sevişmenin ayrıntılarını da verdi: “Arkasını döndü ve pantolonunu biraz aşağı indirdi. Altında iç çamaşırı falan vardı ve ben ona dergiyle birkaç şaplak attım. Prezervatif kullanmadık.”

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

Olayın gerçekleştiği tarih, Trump’ın en küçük çocuğu olan Barron Trump’ın doğumundan dört ay sonrasına tekabül ediyordu. In Touch Weekly, röportajını yalan makinesi sonuçlarıyla da destekledi. Kanıtlara göre, 2011 yılında yalan makinesinden geçen Daniels doğruları söylemişti.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

18 Ocak 2018’e gelindiğinde konu bu kez Mother Jones dergisinin gündemindeydi. Dergide yayımlanan yazıya göre, 2010 yılındaki kongre seçimleri öncesinde Louisiana’dan aday olmayı düşünen Daniels, Trump’ı muhtemel kampanya bağışçılarından biri olarak belirledi ancak bu gerçekleşmedi. Porno yıldızı daha sonra adaylığının ciddiye alınmadığı gerekçesiyle geri çekildi.

Putinin çevirmeni dünyayı salladı Skandal patlayınca Instagramını kapattı

13 Şubat’ta Trump’ın avukatı Cohen’den olayın seyrini değiştiren bir itiraf geldi. Avukat 130 bin doları cebinden ödediğini kabul etti ve ABD liderinin bu gelişmeden haberi olmadığını savundu. Wall Street Journal, 5 Mart tarihinde ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı bir haberi sayfalarına taşıdı. Avukatın 35’er bin dolarlık taksitler halinde yapılan ödemelerde Trump’a ulaşamadığı için iki kez tarihi kaçırdığını bildiren gazetenin yazdıklarını, Cohen ‘sahte haber’ olarak niteledi.

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