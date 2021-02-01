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Aşırı Sıcakların Ardından Sağanak Yağış Geliyor

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Aşırı Sıcakların Ardından Sağanak Yağış Geliyor
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03 Ağustos 2021 - 14:54
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Sıcak ve bunaltıcı hava yurdun tamamını etkilerken sevindirici haber geldi cuma günü yurdun doğusunu etkilemeye başlayacak olan sağanak yağış, cumartesi günü etki alanını genişletecek.

Aşırı sıcakların ardından sağanak yağış geliyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve yangının etkili olduğu batı Akdeniz hariç tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Yağışlar hava sıcaklıklarını birkaç derece düşürecek.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜN DE KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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