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Görkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada Boşandılar

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Görkemli Düğünle Evlendiler, 5 Dakikada Boşandılar
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26 Eylül 2021 - 12:02
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MISS Turkey 2013 üçüncüsü sunucu Ezgi Avcı, geçen yıl evlendiği Karadağlı basketbolcu Nemanja Drusiric’le boşandı.

Avcı, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak Nemanja Drusiric’e “şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı boşanma” davası açtı. Eşiyle aralarında fikri uyuşmazlıklar yaşandığını dilekçesinde belirten eski güzel, bu birlikteliklerinden çocuklarının olmadığını ve boşanma konusunda anlaşmaya vardıklarını belirtti.
Davaya beraber katılan ikili, boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yaklaşık 5 dakika süren davada kararını açıklayan mahkeme, Avcı ile eşinin boşanmasına karar verdi. Mahkeme, çiftin sundukları boşanma protokolüne göre davalı eş Nemanja Drusiric’in boşandığı eşi Ezgi Avcı’ya 10 bin Euro ödemesine hükmetti.
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