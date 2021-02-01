Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Cem Uzan’dan Eşine Büyük Jest !

Cem Uzan’dan Eşine Büyük Jest !
2 views
30 Eylül 2021 - 15:42

Gazeteci Arif Hür, Fransa’da yaşayan iş insanı Cem Uzan’ın eşi Fanny Blanchelande’ye yaptığı büyük jesti açıkladı.

İşte gazeteci Arif Hür’ün dikkat çeken o yazısı:

“Fransa’da kendi deyimiyle ‘sürgün’ hayatı yaşayan Cem Uzan’ın adı geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki model Gabriel Tevainyte ile anılmıştı. Fanny Blanchelande ile evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Uzan, ihanet iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Yaklaşık 12 yıldır Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Cem Uzan, basına yansıyan ihanet ve ayrılık haberlerinden sonra üzüntü yaşayan eşi Fanny Blanchelande’nin gönlünü almak için kesenin ağzını açmış.

Uzan, eşine yaklaşık 60 bin TL değerinde ‘Cartier’ marka saat hediye etmiş.

EŞİNİN GÖNLÜNÜ ALDI

Takı tasarımcısı olan Fanny Blanchelande, bu sürpriz hediye karşısında mutluluktan havalara uçmuş. Bir zamanlar 16 milyar dolarlık servete hükmettiği iddia edilen Cem Uzan için bu rakam çok kayda değer değil tabi. Eee ne demişler? Zenginin malı, züğürdün çenesini yorarmış…

EV BAKIYORLAR

Bu arada Paris’te yaşayan Uzan ve eşinin Fransız Rivierası’nda ev baktığını ve aradıkları evi buldukları takdirde yılın bir bölümünü burada geçirecekleri de gelen bilgiler arasında… Ne diyelim Allah mutluluklarına zeval vermesin…”

CEM UZAN, TÜRKİYE’YE DÖNEBİLECEK Mİ?

Yaklaşık 12 yıldır Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan Cem Uzan, “Türkiye’ye dönmeniz için ne gerekiyor?” sorusuna, “Çok basit, uyduruk hâkimlerin, karı-koca mahkemelerinin verdiği mahkûmiyetler var. Bunların toplamı aşağı yukarı 42 sene!

Ben Türkiye’den çıktığımda hayatımın tehdit altında olduğu bana söylenmişti. Ondan sonra dönmeyeyim diye mahkûmiyet kararları uyduruldu. Bu kararlar yürürlükte olduğu sürece Türkiye’ye dönmem mümkün değil. Kararlar kaldırıldığında muhakkak döneceğim.” cevabını verdi.

Cem Uzan, 2012’de takı tasarımcısı Fanny Blanchelande ile evlenmişti.

Ünlü iş insanı Cem Uzan’ın Emre, Yasemin, Dilara ve Sinan adında 4 çocuğu bulunuyor.

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !
Sahte İlişki İddialarına Yanıt VerdiSahte İlişki İddialarına Yanıt Verdi
Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !
Böyle Olmamalıydı..Böyle Olmamalıydı..
Burcu Özberk’ten Nefes Kesen Karavan PozuBurcu Özberk’ten Nefes Kesen Karavan Pozu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İBB’nin ‘1000 Yeni Taksi’ Teklifi 9. Kez Reddedildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tanju Özcan, Bolu Gazeteciler Cemiyeti’ni Hedef Aldı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
S-400’ün Ardından Yeni Adımlar Geliyor !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Pandemi İle Birlikte Siber Zorbalıkta Artış !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Adalet Sara’dan Eski Eşi İbrahim Tatlıses’e Yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin’in Çevirmeni Dünyayı Salladı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cem Uzan’dan Eşine Büyük Jest !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yediemindeki Araçlar Yarı Fiyatına Satılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sahte İlişki İddialarına Yanıt Verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !
SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Sara’dan Eski Eşi İbrahim Tatlıses’e YanıtEylül 30, 2021-4:13 pm
Cem Uzan’dan Eşine Büyük Jest !Eylül 30, 2021-3:42 pm
Sahte İlişki İddialarına Yanıt VerdiEylül 30, 2021-3:04 pm
Bülent Ersoy ve Orkestrasına Şok !Eylül 30, 2021-2:51 pm
Böyle Olmamalıydı..Eylül 30, 2021-11:08 am
Burcu Özberk’ten Nefes Kesen Karavan PozuEylül 30, 2021-11:05 am
Melisa Döngel-Deniz Şahin Aşkı Bitti !Eylül 30, 2021-10:56 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !